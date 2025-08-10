Mateo Carvajal desempolvó un video del accidente que sufrió La Liendra años atrás

El reconocido creador de contenido paisa Mateo Carvajal tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores al compartir un inesperado video en el que quedó captado el accidente que La Liendra sufrió años atrás mientras grababa contenido.

¿Cuál fue el accidente que sufrió La Liendra años atrás?

En una reciente publicación de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mateo Carvajal volvió a viralizar un antiguo video de La Liendra, grabado cuando apenas comenzaba en las redes sociales.

Reaparece video del accidente que La Liendra tuvo hace años, publicado por Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN).

El clip muestra al creador de contenido intentando realizar un trend de moda de la época, en el que las personas lanzaban una cobija frente a ellas para fingir que desaparecían. Sin embargo, al momento de grabar, La Liendra no calculó bien la distancia y terminó golpeándose fuertemente el rostro.

Aunque en su momento el accidente preocupó a sus seguidores, hoy el video causa risa por la forma en que ocurrieron los hechos. Mateo Carvajal decidió revivirlo con un comentario que provocó aún más risas: “jajajajaja, hay que ser muy hpt*mente bobo”.



Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse nuevamente, y cientos de usuarios reaccionaron con comentarios entre risas, destacando que “ese era el La Liendra de antes”.

¿Cómo es la relación de Mateo Carvajal y La Liendra?

Vale la pena destacar que en los últimos años Mateo Carvajal y La Liendra han desarrollado una amistad inquebrantable. Ambos creadores de contenido han logrado compaginar muy bien al momento de crear contenido.

Su relación es tan cercana que La Liendra ya ha compartido tiempo con Salvador, el hijo de Mateo Carvajal, a quien en diversas ocasiones ha mostrado en sus redes sociales, siendo uno de sus cumpleaños una de esas.

Pues en aquella ocasión, el creador de contenido tuvo un detalle muy especial con el menor al regalarle una consola de videojuegos. Por tal razón, ya es para los seguidores de ambos creadores de contenido que Mateo Carvajal suba este tipo de contenido en el que se burla de La Liendra.