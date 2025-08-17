Mateo Carvajal dejó en shock a fan con insólita broma paranormal

Una simple interacción en redes sociales terminó en una escena digna de película de terror: Mateo Carvajal sorprendió a una seguidora con una inesperada broma paranormal luego de que esta le preguntara sobre el porqué de sus tatuajes.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

Así fue la pesada broma paranormal de Mateo Carvajal a una seguidora

En medio de la polémica en la que se vio involucrado con Karina García, al ser confundido con Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Mateo Carvajal divirtió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una particular broma paranormal que le jugó a una de sus seguidoras que se mostró interesada en saber más sobre sus tatuajes.

La broma paranormal de Mateo Carvajal que dejó en shock a una seguidora. (Foto Canal RCN).

El deportista profesional decidió crear toda una historia que justificara el por qué tenía tantos tatuajes en su cuerpo, incluyendo su rostro. Pues supuestamente esta era una forma para que espíritus reconocieran que podían apoderarse de su cuerpo para volver a la vida de manera temporal.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

Lejos de que la mujer lo cuestionara por su supuesto actuar, esta terminó aún más interesada por conocer sobre esta práctica, en la que hasta La Liendra se vio involucrado, generando así diversas reacciones en redes sociales.

¿Qué pasó entre Mateo Varela y Karina García, y por qué Mateo Carvajal terminó involucrado?

Mateo Carvajal terminó involucrado en la polémica entre Mateo Varela y Karina García, luego de que varios internautas lo confundieran con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido paisa aclaró a través de sus redes sociales que no tiene nada que ver con la situación.

Vale la pena recordar que Mateo Varela ha sido blanco de críticas en los últimos días luego de que expresara en un en vivo de Emiro Navarro que le gustaría asistir al Stream Fighter 4 como espectador para presenciar un enfrentamiento en específico.

Fans confunden a Mateo Carvajal con Mateo Varela y él reaccionó. (Fotos del Canal RCN)

Aunque el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no mencionó ningún nombre en específico, internautas relacionaron sus palabras con Karina García, especialmente porque su actual pareja Norma Nivia también se pronunció al respecto.

Artículos relacionados Karina García Así habría reaccionado Karina García a los comentarios de Norma y Mateo

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”, comentó Norma con el apoyo de Mateo.

A raíz de esto, internautas comenzaron a etiquetar a Mateo Carvajal en publicaciones relacionadas a esto, razón por la cual tuvo que salir a aclarar que no se trataba de él sino de otra persona.