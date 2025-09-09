Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano se refirió al video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “esperaba más”

Marlon Solórzano se unió a la conversación sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle y dividió opiniones con sus palabras.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?
Marlon Solórzano rompe el silencio sobre el polémico video de Isabella Ladera y Beéle. (Foto Canal RCN | AFP: Giorgio Viera).

La polémica entre Isabella Ladera y Beéle continúa tras la filtración de un video protagonizado por ambas personalidades en una situación bastante comprometedora. A la conversación se unió Marlon Solórzano, quien dividió opiniones con sus palabras.

¿Cuál es el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

El video de Isabella Ladera y Beéle filtrado en las últimas horas se convirtió en tendencia en las redes sociales por el contenido expuesto en él, pues en este la expareja quedó expuesta a la opinión pública sin su consentimiento.

Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

Aunque Beéle no se ha pronunciado al respecto para dar su opinión sobre lo sucedido, Isabella Ladera compartió un extenso mensaje junto a un comunicado en el que expresó que el cantante habría sido el responsable de filtrar dicho material y que por lo tanto procedió a tomar acciones legales en su contra.

Según afirmó la modelo venezolana, solo él y ella tenían en su poder dicho audiovisual, por lo que manifestó que Beéle sería el principal sospechoso de que el video fuera expuesto de tal manera que ahora los mantiene en el centro de la polémica.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle?

Y es que internautas continúan debatiendo y dando su opinión frente al contenido audiovisual, conversación a la que se unió Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Isabella Ladera sabía de video con Beéle
Isabella Ladera reveló chat sobre video con Beéle/AFP: Sergi Alexander

Según palabras del influenciador, el contenido del video no habría cumplido con sus ‘expectativas’, pues aseguró que “esperaba más”. Así mismo, aseguró que la historia tal y como se conocía actualmente no lo terminaba de convencer.

"Para los que me preguntan del famoso video 'filtrado', la verdad sí esperaba más... jaja. Pienso que a esta historia le falta otra parte por contar. La decepción pues"

Sus palabras generaron todo tipo de reacciones por parte de los internautas; algunos manifestaron que este tipo de situaciones deberían tomarse con la suficiente seriedad debido a lo delicado que puede llegar a ser. Mientras que otros estuvieron de acuerdo con las palabras de Marlon Solórzano.

