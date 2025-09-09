Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, quien desde el pasado domingo 7 de septiembre se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de un video privado junto a su expareja, Isabella Ladera.

¿Qué dijo el equipo de abogados del cantante Beéle tras polémico video?

Ante el escándalo que la grabación ha generado en redes sociales y el impacto que ha tenido, recientemente el equipo de abogados del reconocido intérprete publicó un comunicado oficial en el que rechazaron de manera categórica la divulgación de este tipo contenido que vulnera la privacidad y dignidad de las personas involucrada.

De acuerdo con el comunicado que compartieron los representantes legales, el cantante Beéle no fue la persona que filtró el video en el que aparece junto a su exnovia.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, señala el texto.

Beéle rompió el silencio sobre polémico video. Foto | Sergi Alexander.

¿Qué medias tomará el cantante Beéle tras la difusión del polémico video junto a Beéle?

Según lo mencionado por el equipo, desde ya se adelantan los procesos legales en contra de quienes hayan sido los responsables de difundir ese material, además, aseguraron que las investigaciones no solo se llevan a cabo en Colombia sino también en Estados Unidos.

Equipo de abogados de Beéle se pronunció tras polémica. Foto | Sergi Alexander.

Así mismo, reiterando que, respecto a territorio americano, el equipo de abogados también se encargó de reportar lo sucedido ante las autoridades, por lo que esperan poder llevar a cabo las demandas civiles que sean necesarias para dar con el paradero de los responsables.

Otra de las medidas que quedaron explícitas en el anuncio, es que ha hecho todo lo posible para evitar que se siga propagando el archivo, a través órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda.

Por último, el equipo de abogados insistieron en que el artista es una víctima de esta desafortunada situación por lo que su labor es trabajar en la defensa de sus derechos.