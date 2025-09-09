Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Equipo de abogados de Beéle se pronunció tras polémica sobre video

El equipo de abogados del cantante Beéle rompió el silencio sobre el polémico video del cantante junto a Isabella Ladera.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La personalidad venezolana Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Esto dijo el equipo de abogados de Beéle tras polémica por video. Foto | Giorgio Viera.

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, quien desde el pasado domingo 7 de septiembre se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de un video privado junto a su expareja, Isabella Ladera.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el equipo de abogados del cantante Beéle tras polémico video?

Ante el escándalo que la grabación ha generado en redes sociales y el impacto que ha tenido, recientemente el equipo de abogados del reconocido intérprete publicó un comunicado oficial en el que rechazaron de manera categórica la divulgación de este tipo contenido que vulnera la privacidad y dignidad de las personas involucrada.

Artículos relacionados

De acuerdo con el comunicado que compartieron los representantes legales, el cantante Beéle no fue la persona que filtró el video en el que aparece junto a su exnovia.

Artículos relacionados

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, señala el texto.

La personalidad venezolana Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Beéle rompió el silencio sobre polémico video. Foto | Sergi Alexander.

¿Qué medias tomará el cantante Beéle tras la difusión del polémico video junto a Beéle?

Según lo mencionado por el equipo, desde ya se adelantan los procesos legales en contra de quienes hayan sido los responsables de difundir ese material, además, aseguraron que las investigaciones no solo se llevan a cabo en Colombia sino también en Estados Unidos.

La personalidad venezolana Isabella Ladera (izq.) y el cantante colombiano Beele llegan al 37° Premio Lo Nuestro de Univision.
Equipo de abogados de Beéle se pronunció tras polémica. Foto | Sergi Alexander.

Así mismo, reiterando que, respecto a territorio americano, el equipo de abogados también se encargó de reportar lo sucedido ante las autoridades, por lo que esperan poder llevar a cabo las demandas civiles que sean necesarias para dar con el paradero de los responsables.

Otra de las medidas que quedaron explícitas en el anuncio, es que ha hecho todo lo posible para evitar que se siga propagando el archivo, a través órdenes de takedown a proveedores, plataformas y motores de búsqueda.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Beéle tras la publicación del video junto a

Por último, el equipo de abogados insistieron en que el artista es una víctima de esta desafortunada situación por lo que su labor es trabajar en la defensa de sus derechos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Entrevista de Daddy Yankee sobre los cambios en su vida Daddy Yankee

Daddy Yankee quiere llevar el fútbol de Puerto Rico al Mundial 2030 ¿De qué se trata?

Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico, un proyecto que busca impulsar al equipo hacia el Mundial 2030.

Aida Victoria Merlano sorprende con baile al estilo de Shakira Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras hacer baile de Shakira: así luce

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura al hacer baile de Shakira a menos de dos meses de posparto.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García presumió el impresionante cambio físico tras su preparación para la pelea

A través de su cuenta de Instagram, Karina García reveló cuántos kilos ha bajado desde que empezó su preparación.

Lo más superlike

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

La IA analizó los diferentes escenarios posibles, teniendo en cuenta factores como el rendimiento reciente de la ‘Tricolor’.

Daniela Ospina habla sobre sus secretos de belleza Daniela Ospina

Así cuida Daniela Ospina su piel y figura: secretos de belleza de la modelo y empresaria

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender