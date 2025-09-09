Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuánto le pagó Westcol a Karina García por enfrentamiento en el ring?, esto reveló

Karina García habló sobre la millonaria suma de dinero que le pagó Westcol por estar en su evento de boxeo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García sobre evento de Westcol
Karina García sobre cuánto ganó por evento de Westcol/CANAL RCN

La influenciadora Karina García fue interrogada sobre la cantidad de dinero que ganó por hacer parte del evento de Westcol y su respuesta sorprendió.

¿Cuál será el evento de Westcol en el que Karina García estará?

La creadora de contenido se le midió a aceptar la propuesta del streamer Westcol de participar en 'Stream Fighters 4', un evento en el que varios influenciadores competirán en un ring de boxeo de manera profesional.

Karina García sobre su enfrentamiento en el ring de boxeo

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde el artista Cosculluela fue el primer confirmado para animar la noche.

¿Cuándo dinero el pagó Westcol a Karina García por estar en 'Stream Fighters 4'?

La paisa fue cuestionada al respecto en entrevista con Eva Rey, a lo que ella señaló que no iba a revelar la cifra que le dio el influenciador para estar allí, pero detalló que fue bastante alta.

Karina García sobre dinero que le habría pagado Westcol

La periodista le insistió, resaltando que la empresaria y su excompañera de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón, que también estará presente en la competencia, sí le dio la cifra, recordando que el streamer le pagó 70 millones de pesos colombianos por participar.

Pese a la instancia de Eva, Karina reiteró que no quería decir la cifra; sin embargo, la periodista le preguntó si era más dinero o menos que Yina Calderón, a lo que ella respondió que más.

"No puedo decir. (¿cobro más que Yina?) sí", dijo.

Ver desde el minuto 26:

¿Karina García iba a competir contra Andrea Valdiri?

La influenciadora reveló que inicialmente su rival en el ring de boxeo iba a ser la barranquillera Andrea Valdiri, pero luego se organizó que fuera la mexicana Karely Ruiz, con quien se enfrentará realmente.

Asimismo, aprovechó para señalar que está enfocada en sus entrenamientos y que está enfocada en su progreso y no el de su rival, pese a que constantemente le envían videos de ella entrenando y cuestionan sus ejercicios.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar en esta competencia y quien pueda salir victoriosa.

