Westcol tomó medidas por video de Beéle e Isabella: teme pasar por lo mismo

La polémica entre Isabella Ladera y Beéle parece no tener fin. Tras la filtración de un video comprometedor de la expareja en redes sociales, Westcol sorprendió al revelar que tomó precauciones por temor a que le ocurriera lo mismo.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿De qué es el video de Isabella Ladera y Beéle del que todos hablan?

El video en cuestión que puso en alerta a Westcol contiene un momento bastante comprometedor entre la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle que demostraría, además, que su relación inició justo antes de que dieran por finalizadas sus respectivos noviazgos con Cara e Islander.

¿Qué dijo Isabella Ladera tras video filtrado con Beéle? | AFP: Sergi Alexander

Aunque se desconoce quién pudo haber sido quien compartió dicho audiovisual por medio de la red social ‘X’, Isabella Ladera anunció públicamente sus sospechas de que Beéle está detrás de todo esto.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

Sin embargo, el cantante urbano rompió el silencio tras esta delicada acusación al asegurar que no tenía nada que ver al respecto, y que así mismo tomaría acciones legales en contra de su expareja daño reputacional, por calumnia e injuria.

¿Qué medidas tomó Westcol tras la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle?

Ahora bien, dejando a un lado la batalla legal que inicia entre Isabella Ladera y Beéle por la filtración de este video, Westcol manifestó por medio de un en vivo en la plataforma de streaming Kick que decidió tomar medidas para evitar pasar por esta misma situación.

Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

El joven streamer realizó en medio de la transmisión la protección de sus cuentas por medio de la autenticación de dos factores, mejor conocida como verificación en dos pasos que consiste en añadir una capa adicional de seguridad que dificulta el acceso no autorizado por parte de terceros, incluso si tienen acceso a tu contraseña base.

Artículos relacionados Karina García Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

“Ajá, hay que tener todo con doble seguridad, papi, porque se están filtrando videos y cosas de gente”, comentó mientras realizaba dicho procedimiento.

Así mismo el streamer manifestó que de filtrarse un video suyo tal y como le pasó a Beéle e Isabella Ladera podría representar el fin de su reputación.