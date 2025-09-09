Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol tomó medidas por video de Beéle e Isabella: teme pasar por lo mismo

Westcol se mostró preocupado tras la filtración del polémico video de Beéle e Isabella Ladera y tomó precauciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Westcol se alarma tras video de Beéle e Isabella: ¿qué medidas tomó?
Westcol teme ser víctima de filtraciones tras escándalo de Beéle. (Foto AFP: Giorgio Viera).

La polémica entre Isabella Ladera y Beéle parece no tener fin. Tras la filtración de un video comprometedor de la expareja en redes sociales, Westcol sorprendió al revelar que tomó precauciones por temor a que le ocurriera lo mismo.

Artículos relacionados

¿De qué es el video de Isabella Ladera y Beéle del que todos hablan?

El video en cuestión que puso en alerta a Westcol contiene un momento bastante comprometedor entre la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle que demostraría, además, que su relación inició justo antes de que dieran por finalizadas sus respectivos noviazgos con Cara e Islander.

Isabella Ladera polémica con Beéle
¿Qué dijo Isabella Ladera tras video filtrado con Beéle? | AFP: Sergi Alexander

Aunque se desconoce quién pudo haber sido quien compartió dicho audiovisual por medio de la red social ‘X’, Isabella Ladera anunció públicamente sus sospechas de que Beéle está detrás de todo esto.

Artículos relacionados

Sin embargo, el cantante urbano rompió el silencio tras esta delicada acusación al asegurar que no tenía nada que ver al respecto, y que así mismo tomaría acciones legales en contra de su expareja daño reputacional, por calumnia e injuria.

¿Qué medidas tomó Westcol tras la filtración del video de Isabella Ladera y Beéle?

Ahora bien, dejando a un lado la batalla legal que inicia entre Isabella Ladera y Beéle por la filtración de este video, Westcol manifestó por medio de un en vivo en la plataforma de streaming Kick que decidió tomar medidas para evitar pasar por esta misma situación.

Beéle e Isabella Ladera
Polémico video filtrado: Beéle podría tomar medidas legales contra Isabella Ladera. (Foto AFP: Sergi Alexander).

El joven streamer realizó en medio de la transmisión la protección de sus cuentas por medio de la autenticación de dos factores, mejor conocida como verificación en dos pasos que consiste en añadir una capa adicional de seguridad que dificulta el acceso no autorizado por parte de terceros, incluso si tienen acceso a tu contraseña base.

Artículos relacionados

“Ajá, hay que tener todo con doble seguridad, papi, porque se están filtrando videos y cosas de gente”, comentó mientras realizaba dicho procedimiento.

Así mismo el streamer manifestó que de filtrarse un video suyo tal y como le pasó a Beéle e Isabella Ladera podría representar el fin de su reputación.

“A mí se me llega a filtrar un video y le digo algo, la reputación hay sí se me va lejos… ahí sí ya no hay nada que hacer, ese es mi punto de quiebre”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beéle, Isabella Ladera Viral

¿Isabella Ladera o Beéle? La IA se atreve a decir quién de los dos habría filtrado el video

La IA hizo un análisis y respondió hipotéticamente si el video habría sido filtrado por Beéle o Isabella Ladera.

Entrevista de Daddy Yankee sobre los cambios en su vida Daddy Yankee

Daddy Yankee quiere llevar el fútbol de Puerto Rico al Mundial 2030 ¿De qué se trata?

Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico, un proyecto que busca impulsar al equipo hacia el Mundial 2030.

Aida Victoria Merlano sorprende con baile al estilo de Shakira Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras hacer baile de Shakira: así luce

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura al hacer baile de Shakira a menos de dos meses de posparto.

Lo más superlike

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

La IA analizó los diferentes escenarios posibles, teniendo en cuenta factores como el rendimiento reciente de la ‘Tricolor’.

Daniela Ospina habla sobre sus secretos de belleza Daniela Ospina

Así cuida Daniela Ospina su piel y figura: secretos de belleza de la modelo y empresaria

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender