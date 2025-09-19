Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano reveló nuevos detalles sobre la salud de Yana Karpova: esto dijo

Marlon Solórzano preocupó al revelar que Yana Karpova se encontraba atravesando por problemas de salud.

Ingrid Jaramillo Rojas
Salud de Yana Karpova: Marlon Solórzano revela nueva información
Marlon Solórzano habla sobre la salud de Yana Karpova y los últimos detalles. (Foto Canal RCN).

Marlon Solórzano, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, preocupó a sus seguidores al revelar que su novia, Yana Karpova, estaba pasando por problemas de salud y que su EPS se negaba a atenderla. Ahora, días después de este suceso, dio nueva información sobre el estado de la influenciadora rusa.

¿Por qué a Yana Karpova, actual novia de Marlon Solórzano, le negaron atención en su EPS?

El pasado miércoles 17 de septiembre Marlon Solórzano compartió un preocupante video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que Yana Karpova se encontraba atravesando problemas de salud fuertes y en su EPS no la querían atendedor.

Marlon Solórzano reveló los problemas de salud que enfrenta su pareja Yana Karpova
Marlon Solórzano confiesa delicada situación de Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

El joven creador de contenido, completamente indignado con la situación, recurrió a sus seguidores para saber cómo actuar en este preocupante momento ya que el estado de salud de su pareja cada vez empeoraba.

"Me da pesa de Yana, que desde ayer está sufriendo mucho y no la atienden aquí si no paga más".

La denuncia de Marlon quedó hasta ahí, pues luego de este suceso no volvió a pronunciarse más al respecto durante el transcurso de este día.

¿Qué se sabre sobre la salud de Yana Karpova, actual novia de Marlon Solórzano?

Ahora bien, tras dos días de este alarmante suceso que preocupó en gran medida a los seguidores de la pareja, Marlon Solórzano rompió el silencio para revelar cómo se encontraba Yana Karpova actualmente.

Yana Karpova atraviesa problemas de salud
Marlon Solórzano alerta a sus seguidores por el delicado estado de salud de Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Según comentó el creador de contenido por medio de esta misma red social, su pareja se encontraba mucho mejor, pese a los percances que tuvieron que pasar por las políticas de su EPS.

Así mismo aseguró que Yana Karpova sí logró obtener atención médica, aunque no especificó si esta vino de su EPS o de profesionales externos.

"Muchas gracias a todas las personas que se preocuparon por le caso de la EPS de Yana, gracias a Dios mejoró mucho después de ayer llevarla al hospital y amaneció muy bien. Muchas gracias a todos"

Por lo pronto, Yana Karpova continúa recuperándose en casa bajo los cuidados de Marlon Solórzano, como se pudo evidenciar en la imagen con la que compartió dicha actualización.

