Marlon Solórzano le habría sido infiel a Yana Karpova: esto dijo la influenciadora

Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se vio envuelto en rumores de infidelidad, luego de que internautas lo aseguraran en redes sociales. A raíz de esto, Yana Karpova, su novia, se pronunció.

¿Marlon Solórzano le fue infiel a Yana Karpova? Esto se sabe

Recientemente, la creadora de contenido rusa Yana Karpova realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en donde recibió un comentario que afirmaba que Marlon Solórzano le estaba siendo infiel.

Marlon Solórzano acusado de infidelidad: así respondió Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Aunque esta persona no dio detalles que respaldaran su afirmación, la influenciadora decidió responderle de manera pública para dejar claro su postura frente a este tipo de rumores que podrían afectar directamente su relación con Marlon Solórzano.

Pues vale la pena destacar que desde que anunciaron su noviazgo de manera pública, la pareja de influenciadores se ha mostrado compartiendo tiempo juntos, y hasta el momento no han cambiado en este aspecto.

¿Cómo reaccionó Yana Karpova a los rumores de infidelidad de Marlon Solórzano?

De esta manera, ante los rumores de la supuesta infidelidad del exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova dejó claro que no creía que estos fueran ciertos, ya que consideraba que Marlon era un hombre centrado y que sabía con la gran mujer que estaba.

Declaraciones de Yana Karpova ante supuesta traición de Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

"¿Ustedes creen que Marlon es un niño? Él ya es un hombre que sabe lo que quiere, lo que tiene y lo que puede perder si se descarrila”

Además de esto, reveló que el creador de contenido recientemente la había acompañado en uno de los momentos más vulnerables de su vida en la actualidad y que con esto le había demostrado que realmente estaba enamorado de ella.

“Él ha estado en unos de los momentos más vulnerables de mi vida y me demostró que está firme conmigo"

De esta manera, los rumores sobre la infidelidad de Marlon Solórzano a Yana Karpova al parecer son ciento por ciento falsos y la relación entre la popular pareja estaría mejor que nunca.