Mario Yepes sorprende con romántica dedicatoria a Caterin Escobar, ¿qué le dijo?

Mario Alberto Yepes, quien meses atrás confirmó su relación con Caterin Escobartras aparecer juntos en varias oportunidades, en las últimas horas causó furor una vez más en redes sociales luego de le dedicara amoroso mensaje a la reconocida actriz.

Artículos relacionados Talento nacional Alejandro Riaño reveló el nombre del cantante al que no volvería invitar a su show

¿Cuál fue el amoroso mensaje que Mario Yepes le dedicó a Caterin Escobar?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exfutbolista colombiano acumula miles de seguidores, no dejó pasar por alto la ocasión para hacerle una tierna dedicatoria a Caterin por motivo de sus cumpleaños.

"Felicidades mi niña bella, feliz cumple", fueron las palabras que el deportista escribió por medio de sus historias dejando en evidencia su amor por la mujer caleña que logró conquistar su corazón.

Artículos relacionados Karol G Con esta foto, hermana de Karol G habría confirmado el fin de la relación de la artista y Feid

¿Cuándo es el cumpleaños de Caterine Escobar?

El cumpleaños de Caterin que se celebra hoy 16 de noviembre, fue la fecha perfecta para que, el exjugador de la Selección Colombia, demuestre ante cientos de internautas todo el amor que siente y lo especial que resulta poder celebrar este primer cumpleaños juntos, pues recordemos que hasta hace unos meses, ambos hicieron oficial su noviazgo.

Yepes hizo romántica dedicatoria a Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la talentosa y bella actriz, reposteó la fotografía a través de su cuenta personal y agregó unos emojis de corazones. En la comentada imagen, se observa a la pareja disfrutando de un día en la playa, pues de fondo se aprecia la grandeza del océano.

¿Cuándo hicieron oficial su relación Mario Yepes y Caterin Escobar?

Aunque no existe una fecha exacta de cuando habría iniciado el romance, lo que sí es un hecho es que su cercanía surgió gracias a su experiencia en MasterChef Celebrity, espacio en el que ambos lograron coincidir y conectar.

Sin embargo, su química empezó a ser más visible en redes sociales hace aproximadamente 3 meses, cuando los dos empezaron a comentar sus publicaciones, e incluso, compartieron un video juntos en el que hicieron una receta, posteo que alimentó aún más los rumores de romance.

La dedicatoria de Mario Yepes por el cumpleaños de Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, los exparticipantes de la décima temporada de MasterChef Celebrity, presumen en ocasiones fotografías de cómo pasan sus días juntos dejando en evidencia el amor que los unió.