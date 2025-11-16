Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mario Yepes sorprende con romántica dedicatoria a Caterin Escobar, ¿qué le dijo?

Mario Alberto Yepes ya no oculta su amor por Caterin Escobar, pues recientemente felicitó a la actriz a través de redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Caterin Escobar y Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva dedicatoria de Yepes a Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Mario Alberto Yepes, quien meses atrás confirmó su relación con Caterin Escobartras aparecer juntos en varias oportunidades, en las últimas horas causó furor una vez más en redes sociales luego de le dedicara amoroso mensaje a la reconocida actriz.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el amoroso mensaje que Mario Yepes le dedicó a Caterin Escobar?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el exfutbolista colombiano acumula miles de seguidores, no dejó pasar por alto la ocasión para hacerle una tierna dedicatoria a Caterin por motivo de sus cumpleaños.

Artículos relacionados

"Felicidades mi niña bella, feliz cumple", fueron las palabras que el deportista escribió por medio de sus historias dejando en evidencia su amor por la mujer caleña que logró conquistar su corazón.

Artículos relacionados

¿Cuándo es el cumpleaños de Caterine Escobar?

El cumpleaños de Caterin que se celebra hoy 16 de noviembre, fue la fecha perfecta para que, el exjugador de la Selección Colombia, demuestre ante cientos de internautas todo el amor que siente y lo especial que resulta poder celebrar este primer cumpleaños juntos, pues recordemos que hasta hace unos meses, ambos hicieron oficial su noviazgo.

Caterin Escobar y Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
Yepes hizo romántica dedicatoria a Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la talentosa y bella actriz, reposteó la fotografía a través de su cuenta personal y agregó unos emojis de corazones. En la comentada imagen, se observa a la pareja disfrutando de un día en la playa, pues de fondo se aprecia la grandeza del océano.

¿Cuándo hicieron oficial su relación Mario Yepes y Caterin Escobar?

Aunque no existe una fecha exacta de cuando habría iniciado el romance, lo que sí es un hecho es que su cercanía surgió gracias a su experiencia en MasterChef Celebrity, espacio en el que ambos lograron coincidir y conectar.

Sin embargo, su química empezó a ser más visible en redes sociales hace aproximadamente 3 meses, cuando los dos empezaron a comentar sus publicaciones, e incluso, compartieron un video juntos en el que hicieron una receta, posteo que alimentó aún más los rumores de romance.

Caterin Escobar y Mario Yepes en MasterChef Celebrity 2025.
La dedicatoria de Mario Yepes por el cumpleaños de Caterin Escobar. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, los exparticipantes de la décima temporada de MasterChef Celebrity, presumen en ocasiones fotografías de cómo pasan sus días juntos dejando en evidencia el amor que los unió.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Cortina posando a la cámara. Talento nacional

Luisa Cortina, cuarta habitante confirmada de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Tras obtener el puntaje más alto en las votaciones, Luisa Cortina se suma a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Tejada Influencers

Juan David Tejada prende las alarmas en redes con publicación: "Al cuento le falta un pedazo"

Todo parece indicar que Juan David Tejada tendría más por decir sobre su exesposa, Aida Victoria Merlano.

B-King en entrevista con Buen día Colombia. Talento nacional

Mamá de B-King compartió estremecedor mensaje tras cumplirse dos meses de su fallecimiento

Adriana Salazar recordó a su su hijo con emotivo video en el que recopiló algunos momentos que vivió junto a él en vida.

Lo más superlike

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

La muerte de Xiomara Calderón dejó interrogantes sobre los hechos previos a su partida, actualmente bajo revisión.

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy