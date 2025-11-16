Karina García canta su primer tema EN VIVO, ¿se escucha mejor que sus exnovios?

Karina García sigue participando en La mansión de Luinny. La forma de ser de la modelo paisa tiene dividido al público, ya que algunos dicen que no es real, pero otros la defienden a capa y espada.

En el formato de convivencia de República Dominicana, Karina sorprendió porque mostró la habilidad que tiene para la música. Esto porque grabó unas líneas de una canción que se espera pronto salga en redes sociales; de hecho, hasta se filmó un videoclip.

¿Cómo se escucha Karina García cantando su primer tema en vivo?

En una de las más recientes transmisiones del mencionado reality, Karina García hizo su primera aparición cantando el tema musical en vivo. Aunque se puede denotar que de fondo está la grabación previamente hecha, la colombiana no dudó en apoderarse del escenario.

Karina García ahora canta | Foto del Canal RCN.

"Soy Karina García oficial, la única mami de medallo con doble L al final. Nadie me quita del primer lugar, soy el principio y tú el final, y las económicas que se aguanten. Me gustan los hombres que sean abundantes", dice parte de la interpretación de Karina García.

La influencer tomó el micrófono e hizo su respectivo show, hasta el punto en el que hay internautas que escribieron que debería considerar empezar en el mundo de la música; algo que es muy común en las figuras públicas de las redes sociales, pero que a la vez es tachado por los artistas profesionales.

Este es el video de Karina García cantando su primer tema en vivo:

¿Por qué criticaron a Karina García y le dijeron que es exigente?

En la grabación del videoclip, Karina García estuvo en el ojo del huracán debido a que la catalogaron como "exigente".

La creadora de contenido paisa le pidió a la producción que el video debía quedar "perfecto" para ella poderlo compartir en sus perfiles de redes sociales, si no no lo haría.

Karina García interpretó canción en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Por su parte, sus compañeros de reality empezaron a hablar en contra de la actitud que tuvo Karina García, luego ella justificó que solo quería que las cosas quedaran bien y nada más.