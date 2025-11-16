El gesto de WestCol que habría incomodado a Mario Yepes, ¿qué pasó?

Previo al partido que se disputó el día de ayer en Florida, Estados Unidos, en donde la Selección Colombia se enfrentó a Nueva Zelanda, Mario Yepes y Luis Fernando Villa, mejor conocido como WestCol, protagonizaron un encuentro que se hizo viral en redes sociales.

¿Cuál fue el momento que protagonizaron Mario Yepes y WestCol en el partido de Colombia?

En un video que empezó a circular en plataformas digitales, quedó registrado el momento en el que el streamer ingresa al palco en el que se encuentra el exfutbolista junto a Caterine Escobar, y aunque todo transcurre normal, al parecer hubo un gesto del joven que habría incomodado al exparticipante de MasterChef Celebrity.

"Qué dice Yepes", dice en los primeros segundos WestCol. Frente al saludo, el exjugador de la Selección Colombia de inmediato le pregunta lo siguiente: "¿Usted siempre está grabando". Interrogante que Villa responde lanzándole una pregunta, "¿Pero qué pasa, por qué?". "No pues..." dice Yepes.

Tras el intercambio de palabras, el streamer le dice algunas palabras con las que busca hacerlo sentir tranquilo, además de avisarle que vienen en camino dos amigos, por lo que le pregunta si hay espacio, "me dijeron que es que usted es el dueño del palco...", le dice.

Yepes se habría incomodado con gesto de WestCol. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Mario Yepes y WestCol en el partido de la Selección Colombia?

Frente a las palabras del antioqueño, el deportista le confirma que, de su lado, vienen seis personas, y que pueden acomodarse todos sin ningún problema.

Aclarada la situación, el creador de contenido se retira del lugar y sale hacia el exterior para visualizar el estadio en donde se llevó a cabo el encuentro deportivo que, en esta oportunidad era amistoso.

"Ya me dieron permiso, gracias Yepes, lo quiero mucho, gracias Yepes por todo lo que hizo por la selección", concluyó.

¿Cuándo fue el partido de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda?

El partido entre ambos equipos, tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, en Florida, en el cual el marcador favoreció a Colombia tras quedar 2-1 con la victoria.

Por otro lado, la presencia de WestCol y Mario Yepes en este recinto, ha sido ampliamente comentada por los internautas, quienes no dejaron pasar por alto la situación.