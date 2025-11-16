Mamá de B-King compartió estremecedor mensaje tras cumplirse dos meses de su fallecimiento

Tras cumplirse dos meses de la trágica muerte de Bayron Sánchez, quien fue conocido en vida como B-King, Adriana Salazar, su madre, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que recordó emotivamente a su hijo.

¿Qué dijo Adriana Salazar tras cumplirse dos meses del fallecimiento de su hijo B-King?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la mujer acumula miles de seguidores, reapareció para conmemorar la muerte del joven artista quien fue hallado sin v1da el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, México.

"Hoy se cumplen dos meses desde que te me fuiste, hijo mío tu luz sigue viva y mi corazón y en cada recuerdo que me abraza", fueron las palabras que Salazar agregó a la descripción del post que rápidamente obtuvo decenas de mensajes por parte de los internautas.

Con su conmovedora dedicatoria, Adriana también aseguró que en medio del duelo por su pronta partida, honra a su hijo con cada acto y lo lleva consigo siempre.

Adriana Salazar rompe el silencio a dos meses de la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que escribió la mamá de B-King a dos meses de su fallecimiento?

La emotiva publicación que cuenta con más de 8 mil 'likes', estuvo acompañada de un video en el que la mamá de B-King hizo una recopilación de fotos y grabaciones con las que trajo a la memoria a su hijo en medio de su dolor por su ausencia física.

Como era de esperarse, la publicación de Adriana, generó decenas de mensajes por parte de su comunidad, en los que expresaron su solidaridad por lo que ha significado esta pérdida irreparable.

"Muchas fuerzas y bendiciones", "Tú legado vivirá siempre", "Te abrazo mamita", "Estás presente en nuestro corazón y mente", "mucha fortaleza para ti mujer hermosa Dios y la virgen María te bendiga siempre", "Mucha fuerza doña Adriana", son algunos de los 400 comentario que escribieron en el post.

Recordemos que B-King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre, pocos días después de realizar su primera presentación en vivo en territorio mexicano. El reporte fue hecho por su mánager, Camilo Gallego, tras varias horas en las que el artista no respondía sus mensajes.

Madre de B-King compartió conmovedor mensaje tras dos meses de su fallecimiento. Foto | Canal RCN.

Luego de varios días de intensa búsqueda, los oficiales de país azteca, confirmaron que el cuerpo del artista fue encontrado dentro de costales junto a su amigo, el Dj Regio Clown.