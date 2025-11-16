Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King compartió estremecedor mensaje tras cumplirse dos meses de su fallecimiento

Adriana Salazar recordó a su su hijo con emotivo video en el que recopiló algunos momentos que vivió junto a él en vida.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
B-King en entrevista con Buen día Colombia.
Esto dijo la madre de B-King luego de dos meses de la muerte de su hijo. Foto | Canal RCN.

Tras cumplirse dos meses de la trágica muerte de Bayron Sánchez, quien fue conocido en vida como B-King, Adriana Salazar, su madre, compartió un desgarrador mensaje en redes sociales en el que recordó emotivamente a su hijo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Adriana Salazar tras cumplirse dos meses del fallecimiento de su hijo B-King?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la mujer acumula miles de seguidores, reapareció para conmemorar la muerte del joven artista quien fue hallado sin v1da el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, México.

Artículos relacionados

"Hoy se cumplen dos meses desde que te me fuiste, hijo mío tu luz sigue viva y mi corazón y en cada recuerdo que me abraza", fueron las palabras que Salazar agregó a la descripción del post que rápidamente obtuvo decenas de mensajes por parte de los internautas.

Artículos relacionados

Con su conmovedora dedicatoria, Adriana también aseguró que en medio del duelo por su pronta partida, honra a su hijo con cada acto y lo lleva consigo siempre.

B-King en entrevista con Buen día Colombia - Cinta y rosa de luto.
Adriana Salazar rompe el silencio a dos meses de la muerte de B-King. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que escribió la mamá de B-King a dos meses de su fallecimiento?

La emotiva publicación que cuenta con más de 8 mil 'likes', estuvo acompañada de un video en el que la mamá de B-King hizo una recopilación de fotos y grabaciones con las que trajo a la memoria a su hijo en medio de su dolor por su ausencia física.

Como era de esperarse, la publicación de Adriana, generó decenas de mensajes por parte de su comunidad, en los que expresaron su solidaridad por lo que ha significado esta pérdida irreparable.

"Muchas fuerzas y bendiciones", "Tú legado vivirá siempre", "Te abrazo mamita", "Estás presente en nuestro corazón y mente", "mucha fortaleza para ti mujer hermosa Dios y la virgen María te bendiga siempre", "Mucha fuerza doña Adriana", son algunos de los 400 comentario que escribieron en el post.

Recordemos que B-King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre, pocos días después de realizar su primera presentación en vivo en territorio mexicano. El reporte fue hecho por su mánager, Camilo Gallego, tras varias horas en las que el artista no respondía sus mensajes.

B-King en entrevista con Buen día Colombia.
Madre de B-King compartió conmovedor mensaje tras dos meses de su fallecimiento. Foto | Canal RCN.

Luego de varios días de intensa búsqueda, los oficiales de país azteca, confirmaron que el cuerpo del artista fue encontrado dentro de costales junto a su amigo, el Dj Regio Clown.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Cortina posando a la cámara. Talento nacional

Luisa Cortina, cuarta habitante confirmada de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Tras obtener el puntaje más alto en las votaciones, Luisa Cortina se suma a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Tejada Influencers

Juan David Tejada prende las alarmas en redes con publicación: "Al cuento le falta un pedazo"

Todo parece indicar que Juan David Tejada tendría más por decir sobre su exesposa, Aida Victoria Merlano.

Karina García Karina García

Karina García canta su primer tema EN VIVO, ¿se escucha mejor que sus exnovios?

Karina García se apoderó del escenario, sin saber mucho de música en 'La mansión de Luinny'.

Lo más superlike

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

La muerte de Xiomara Calderón dejó interrogantes sobre los hechos previos a su partida, actualmente bajo revisión.

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy