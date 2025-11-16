Juliana Calderón sale en defensa de Yina y explota contra Alejandro Riaño: "clasista"

Una vez más, Juliana Calderónvuelve a estar en el centro de la polémica, esto luego de que en las últimas horas decidiera responderle sin filtros a Alejandro Riaño, quien en medio de una entrevista lanzó una afirmación en contra de Yina Calderón.

¿Qué dijo Alejandro Riaño sobre Yina Calderón?

En medio de una conversación que se dio en el podcast de Brian Ortiz, el reconocido comediante colombiano respondió a una pregunta puntual en la que dio a conocer este tipo de personajes que nunca invitaría a su show.

"Sí, hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido y sobre todo de una nueva camada que vemos hoy en día que simplemente lo suyo es armar desastres y mi3rdero en las redes sociales", comentó.

"¿Estás hablando de Yina Calderón?", preguntó el entrevistador. Frente a esto, Alejandro dijo lo siguiente: "Si, no veo mucho su contenido, pero no me interesa tener personajes así".

¿Qué respondió Juliana Calderón tras el comentario que Alejandro Riaño hizo en contra de su hermana?

Ante las declaraciones del también actor bogotano, Juliana no se quedó con nada y, fiel a su estilo directo decidió salir en defensa de la empresaria de fajas que en este momento se encuentra fuera del país participando en un reality de convivencia.

La dura respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño. Foto | Canal RCN.

"Sale Alejandro Riaño, diciendo que jamás invitaría a mi hermana a un programa de él porque el contenido de mi hermana no le aporta nada, ¿y el contenido de él si aporta?, siendo un clasista, humill4tivo que trata super m4l a sus invitados y que se hace pasar por un personaje sabiendo que en la vida real es tal cual", dijo de manera contundente la joven empresaria.

Así le respondió Juliana Calderón a Alejandro Riaño. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la menor de las hermanas Calderón continuó afirmando que a su hermana no le interesa estar en un programa como estos, pues dio a entender a sus seguidores que, por alguna razón Yina no aceptó ir a La casa de Alofoke y se fue para La mansión de Luinny, pues, según ella, a la exparticipante le "enerva" y le "fastidia" el contenido de "esos personajes", incluyendo el de Riaño.