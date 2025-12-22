Mario Yepes se pronunció en redes tras su partido de despedida: ¿asistió Caterin Escobar?

Hace unos días, Mario Alberto Yepes, acaparó la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras realizar un encuentro deportivo acerca de tener un encuentro de despedida en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Durante el torneo deportivo, asistieron varias figuras que han dejado un importante legado en el fútbol, en el que varios internautas y espectadores, demostraron gran emotividad al revivir partidos que se llevaron en el pasado.

¿Qué dijo Mario Alberto Yepes tras su partido de despedida?

Desde hace varias semanas, Mario Yepes compartió a través de sus redes sociales que tendría un partido de despedida, en homenaje a su amplia trayectoria profesional, posicionándose como uno de los futbolistas más destacados del país.

¿Cómo se llevó a cabo el partido de despedida de Mario Yepes? | Foto: Canal RCN

El partido se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre y el nombre del encuentro se llamó: ‘Capitanes Legendarios’, en el que asistieron varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como: René Higuita, Radamel Falcao, Juan Balo Ángel, El Pibe Valderrama, Freddy Guarín, David Ospina, entre otros.

El equipo que confirmó Yepes fue el de Los Amigos del Capi contra la Selección Dorada, en el que terminaron con un puntaje de 5-5 y varios internautas generaron una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales.

¿Qué celebridades del fútbol asistieron al partido de despedida de Yepes? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Mario Yepes se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 489 mil seguidores, en el que expresó las siguientes palabras tras el especial homenaje que se llevó a cabo en su partido:

“Gracias a cada persona que asistió y a los amigos que hicieron de este homenaje un momento inolvidable. Mi Cali, este partido fue posible gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por tanto cariño. Los quiero”.

¿Catherine Escobar asistió al partido de despedida en homenaje a Mario Yepes?

Recordemos que hace unos meses, se llevó a cabo la décima edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que varios internautas se sorprendieron con la participación de varias celebridades, en especial por la de Mario Yepes y la actriz colombiana Caterine Escobar.

Desde luego, varios internautas han generado una ola de comentarios en los últimos días por la especial conexión que Yepes y Caterine han tenido, reflejando así que tienen un romance especial.

Así que varios navegantes se sorprendieron con la presencia de Caterine Escobar durante el partido de despedida que se le realizó a Mario Yepes en la ciudad de Cali, pues se pronunció recientemente mediante sus redes sociales con varias fotografías:

“Feliz de estar en el Pascual Guerrero viendo leyendas en la cancha”, agregó la actriz en la descripción de la publicación.

Luego, el exfutbolista le hizo un especial comentario a Catherine con un romántico emoji en la publicación. Así también, tuvo la oportunidad de contar la compañía de sus hijos, allegados y reconocidos futbolistas.