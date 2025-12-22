Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano estalla contra El Agropecuario y lanza fuerte advertencia pública

Aida Victoria Merlano reaccionó a reciente afirmación del Agropecuario, en la que aseguró responder económicamente por su hijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano se pronuncia y deja contundente mensaje para El Agropecuario
Aida Victoria Merlano se pronuncia y deja contundente mensaje para El Agropecuario. (Foto Canal RCN).

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, parece no tener fin. La creadora de contenido reaccionó de manera contundente a las recientes afirmaciones del hombre, quien aseguró haber transferido una gran suma de dinero para los gastos de su hijo Emiliano.

¿Qué llevó a Aida Victoria Merlano a lanzar una fuerte advertencia pública contra El Agropecuario?

En la noche del pasado domingo 21 de diciembre, Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales con una publicación que dejó a más de uno asombrado. La creadora de contenido no pasó por alto las recientes declaraciones de su expareja, Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’, quien aseguró haber transferido una gran suma de dinero para los gastos de su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano sorprende con advertencia pública dirigida a El Agropecuario
Aida Victoria Merlano sorprende con advertencia pública dirigida a El Agropecuario. (Foto Canal RCN).

Aida Victoria adjuntó el video en el que el hombre hacía dicha afirmación, junto a varias capturas de pantalla en las que mostró una conversación sostenida el pasado 19 de noviembre.

En ella, le notificaba que le estaba cobrando el dinero del arriendo del apartamento en el que habían vivido sus hermanas, pago que ella tuvo que asumir debido a que el contrato estaba a nombre de su empresa.

Según explicó, ese dinero fue posteriormente reembolsado por El Agropecuario, ya que dicha responsabilidad no le correspondía a ella.

Aida Victoria Merlano alza la voz y envía fuerte mensaje que sacude a El Agropecuario
Aida Victoria Merlano alza la voz y envía fuerte mensaje que sacude a El Agropecuario. (Foto Canal RCN).

“Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apartamento de las hermanas, que debía tres meses y como estaba a nombre de mi empresa me tocó pagarlo a mí. Él me reembolsó, porque a mi hijo lo sostengo yo sola, él nunca me ha dado un peso y si yo soy una mentirosa, que saque sus pruebas, pero que a mí no me difame”, afirmó.

Con esto, Aida Victoria Merlano dejó claro que no aceptará que se ponga en duda su versión de los hechos y aseguró que cualquier afirmación sobre ella debe estar respaldada con pruebas.

¿Cuándo finalizó la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Vale la pena recordar que la relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada llegó a su fin poco después del nacimiento de su hijo Emiliano.

Según los relatos de la influenciadora, la situación se volvió caótica debido a la irresponsabilidad del hombre, quien consumía alcohol de manera constante mientras ella estaba cuidando a su bebé recién nacido, además de mencionar presuntos intentos de agr3sión.

