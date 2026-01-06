Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño dedicó conmovedor mensaje a sus hijos antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Marilyn Patiño se mostró conmovida al expresar sentidas palabras sobre sus hijos.

Marilyn Patiño posando a la cámara.
Así presumió Marilyn Patiño a sus hijos. Foto | Canal RCN.

Marilyn Patiño, una de las participantes confirmadas por el Jefe para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente captó la atención de sus seguidores tras revelar encantadoras fotos en las que posó junto a sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz cuenta con miles de seguidores, sorprendió al presumir cómo lucen sus tres hijos, en un carrusel de fotografías que rápidamente alcanzó cientos de corazones por parte de los internautas.

"Llanto, risa y una cantidad de sentimientos encontrados, verte crecer y saber que no me he perdido ni un instante de tu amor, ahora quedas en las mejores manos de tu abuela (mi mamá) y obviamente mi papá Dios y todos Los Ángeles", escribió la mujer.

En las imágenes, quedó registrado un poco de lo que fue una celebración familiar, pues se puede observar con detalle que el espacio fue decorado para lo que parece la fiesta infantil de su hija menor.

En la misma descripción del mencionado post, la ahora habitante de la casa más famosa del país, no dudó en reiterar el amor que siente por sus hijos y lo valiosos que son para su vida.

"Mis hijos mi razón de existir y mi motor para trabajar y volver a empezar", escribió la también presentadora colombiana.

Como era de esperarse, fanáticos de Marilyn, enviaron amorosos mensajes en los que expresaron sus sinceros deseos para ella y sus hijos, y la felicitaron por la hermosa familia que se ha ido formando con los años.

Marilyn Patiño posando a la cámara.
Marilyn Patiño mostró encantadoras fotos con sus hijos. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia, formato en el que estará Marilyn Patiño?

Como habitante confirmada para esta tercera temporada, la caleña junto a los demás famosos revelados, y los que faltan por entrar, llegarán el próximo lunes a la que será su casa por varios meses.

Por ahora, las expectativas están puestas en cada uno de los integrantes de la competencia, pues muchos amantes del formato esperan ansiosos ser testigos de todo lo que se viene.

