Marilyn Patiño, de La casa de los famosos 2026, enamoró al mostrar su figura vestida de salvavidas

El próximo lunes 26 de enero de 2026 se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde hace semanas, se han venido revelando los nombres de los participantes del reality del Canal RCN, siendo una de las mujeres la actriz Marilyn Patiño.

Después de un buen tiempo sin estar en las pantallas de TV, Marilyn Patiño vuelve al Canal RCN para ser parte de La casa de los famosos Colombia. La artista sabe que el formato de convivencia no es fácil, pero aseguró que está preparada para enfrentarse con quien deba hacerlo.

¿Con cuál foto Marilyn Patiño, de La casa de los famosos Colombia, enamoró por su figura?

Uno de los motivos por los que Marilyn Patiño es admirada se debe a su figura. Aunque es madre de tres hijos, la actriz se mantiene intacta y así lo dejó ver en una reciente publicación que hizo en redes sociales.

Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia, hizo directa sentencia para el reality | Foto del Canal RCN.

Mediante Instagram, Marilyn Patiño compartió una fotografía en la que le llovieron elogios y aclaró que no usó IA, ya que es común que en la actualidad varias famosas recurran a la herramienta tecnológica.

En la instantánea, se encuentra Marilyn Patiño luciendo un vestido de playa simulando ser una salvavidas. Con su cabello ondulado y su aspecto facial, se llevó todo el cariño del público digital.

"Dándolo todo y no es IA, ya verás en mis historias", se lee en la descripción de la fotografía.

Como era de esperarse, el aspecto físico de Patiño desató reacciones de admiración, tales como: "Estás como el vino", "La guardiana del océano de mi corazón", "Esta mujer me encanta", "Mucho con demasiado" y más.

¿Dónde ver La casa de los famosos Colombia 2026?

Marilyn Patiño fue elegida por El Jefe para ser parte de La casa de los famosos Colombia 2026. El reality, presentado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, se podrá ver 24/7 EN VIVO en la app del Canal RCN, la cual se puede descargar gratis haciendo clic aquí.

La Gala es a las 8:00 p.m., también vuelve el Aftershow con Karen Sevillano y Vicky Berrío.