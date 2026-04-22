Mariana Zapata sorprende a Juanda Caribe con romántico mensaje de cumpleaños: "me encanta lo que veo"

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa siendo el escenario para que muchos de sus habitantes generen lazos de amistad, y un ejemplo de ello es lo que ha venido ocurriendo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quien desde hace pocos días se han mostrado más cercanos que nunca.

¿Cuál fue la romántica dedicatoria que Mariana Zapata le hizo a Juanda Caribe por su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de este vínculo que se ha ido creando a lo largo de la competencia, Mariana no quiso dejar por alto el cumpleaños de Juanda, para manifestarle todo su cariño por medio de unas palabras en las que, además de felicitarlo, le hizo saber cuánto lo quiere y lo importante que se ha convertido para ella.

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"Mi enemigo íntimo, así me pusiste hace 5 semanas, jamás pensé llegar a quererte como te quiero en este momento, de verdad estoy muy feliz por estar aquí contigo en tu cumpleaños, un año más de vida, espero que Dios te bendiga, que hayas pasado muy rico", dijo la participante.

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Así mismo, la creadora de contenido y empresaria antioqueña, dio a conocer que Juanda, le parece una persona increíble, talentosa y de un corazón enorme, además de revelar que luego de permitirse conocerlo descubrió muchas virtudes, "me encanta lo que veo", agregó.

Mariana Zapata dedicó emotivas palabras a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Juanda Caribe fue criticado por no mencionar a su hija?

Tras escuchar la sentida dedicatoria por parte de su compañera, el barranquillero se tomó unos segundos para responderle cariñosamente y hacerle saber que el cariño es mutuo, sin embargo, hubo algo en sus palabras que no pasó desapercibido y fue objeto de críticas entre los internautas.

"Si yo tuviera una hija me gustaría que fuera una pelada como ella, sonriente, efusiva, cariñosa", dijo el participante.

Lo anterior, llevó a que muchos de los usuarios en redes, interpretarán sus declaraciones de forma negativa y asumieran que no era padre, lo cual fue cuestionado teniendo en cuenta que tiene una hija con Sheila Gándara llamada Victoria.

"¿Si tuviera una hija? Acaso no la tiene", "Victoria salió del chat", ""Si yo tuviera una hija" o sea que victoria es imaginaria o qué", se puede leer en los comentarios.

Mariana Zapata le hizo sentida dedicatoria a Juanda Caribe por sus cumpleaños. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que el costeño no perdió la oportunidad para decirle a su compañera que confía en ella y sigue queriéndola igual, además de reiterarle que no solo es importante para él allí adentro, sino también afuera.