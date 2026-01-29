Mariana Pajón revive su oro en Río 2016 y mira con ilusión su nueva etapa

Mariana Pajón volvió a tocar fibras profundas entre sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías que la transportan directamente a uno de los capítulos más gloriosos de su carrera, los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Las imágenes, acompañadas de un mensaje cercano y honesto, funcionan como una especie de diario visual.

¿Por qué 2016 sigue siendo un año tan decisivo para Mariana Pajón?

Para la antioqueña, 2016 no fue solo el año de una medalla olímpica. Fue una etapa de consolidación absoluta, además del oro en Río, logró uno de los títulos más exigentes de su trayectoria deportiva y volvió a vestirse con la emblemática camiseta arcoíris de campeona mundial.

Mariana también recordó lo simbólico que fue ganar en casa, en la pista que lleva su nombre, una experiencia tan emotiva como desafiante, ese año representó la confirmación de que sus sueños de niña se habían materializado, pero también dejó claro que el éxito no llega sin sacrificios ni dolor.

Ella misma reconoció que hubo caídas, competencias afrontadas con molestias físicas y momentos en los que el corazón tuvo que empujar más fuerte que el cuerpo.

¿Qué hay detrás de las imágenes que compartió Mariana Pajón en redes?

Más allá de las medallas y los podios, las fotografías revelan escenas cargadas de humanidad, el regreso a sus orígenes durante la pretemporada, el trabajo constante en casa, los podios compartidos con su pareja y compañero de vida, Vincent Pelluard, y la despedida de espacios que marcaron su adolescencia.

Entre podios, caídas y sueños cumplidos, Mariana Pajón revivió uno de los años más intensos y memorables de su trayectoria. | AFP: Raul Arboleda

Entre los recuerdos también aparecen hitos que trascendieron lo deportivo, como su compromiso sentimental y la celebración de haber alcanzado su primer millón de seguidores, un reflejo del cariño masivo que despierta en Colombia y el mundo.

¿Podrá la maternidad abrir un nuevo capítulo olímpico para Mariana Pajón rumbo a 2028?

Actualmente, Mariana Pajón se prepara para una de las experiencias más importantes de su vida, la maternidad.

El anuncio del nacimiento de su primer bebé ha generado expectativa y admiración, pero también preguntas sobre su futuro deportivo, lejos de verse como un punto final, este nuevo rol podría convertirse en una fuente adicional de motivación.

Mariana Pajón recordó el año en el que alcanzó nuevamente la gloria olímpica y vivió uno de los picos más altos de su carrera deportiva. | AFP: Gaston De Cardenas

La posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no suena descabellada, de lograrlo, sería su quinta participación olímpica, una cifra reservada para atletas excepcionales.

Al recordar Río 2016, Mariana no solo celebra el pasado, sino que reafirma que su historia sigue en movimiento.