Maren García, viuda de Omar Geles, tuvo emotivo gesto que conmovió en redes

Maren García llamó la atención de sus seguidores al revelar el gesto que tuvo para recordar a su fallecido esposo, Omar Geles.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maren García como invitada al programa Mujeres Sin Filtro del Canal RCN.
Maren García y su noble gesto para inmortalizar a Omar Geles. Foto | Canal RCN.

Maren García, viuda del recordado compositor Omar Geles, sorprendió recientemente en redes sociales al mostrar el gesto que tuvo en honor a su fallecido esposo.

¿Qué hizo Maren García en honor a Omar Geles, su fallecido esposo?

De acuerdo con una imagen que empezó a circular en redes sociales, se pude observar con detalle el pequeño tatuaje que Maren decidió hacerse para honrar la memoria de su esposo y poder llevarlo no solo en su corazón, sino también en su piel.

De acuerdo con la fotografía, García se tatuó las iniciales del nombre y apellido de su esposo, “O.G”, se alcanza a ver, esto como una manera de recordarlo y llevarlo a todas partes.

¿Qué reacciones dejó el gesto de Maren García, esposa de Omar Geles?

Como era de esperarse, el gesto de la mujer desató todo tipo de opiniones en las redes sociales, pues, aunque muchos aplaudieron este acto y el amor incondicional, otros lo cuestionaron, especialmente por el entorno religioso del que proviene en el cual no es visto con buenos ojos este tipo de acciones.

Cabe mencionar que, desde la partida del cantante y compositor vallenato, Maren ha asumido no solo la responsabilidad de sus hijos, sino también los diferentes negocios que tenía Geles en vida, y aunque esta pérdida marcó un antes y un después en su vida, ha demostrado más que nunca su temple y fortaleza.

¿Maren García, viuda de Omar Geles tiene una nueva relación?

Frente a la curiosidad de muchos por saber si existe la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, Maren ha dejado claro que su prioridad en este momento es ser una madre presente para sus hijos y así mismo, cumplir con cada uno de los sueños que en su momento compartía con Omar.

Respecto a sí estaría en una relación sentimental, afirmó que, en caso de darse, será algo que dependa del tiempo y sobre todo la voluntad de Dios.

Actualmente, la mujer se mantiene concentrada en poder seguir trabajando en sus proyectos personales, pues así lo presume a través de sus redes sociales.

