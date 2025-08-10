Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcelo Cezán sufrió accidente grabando comercial de La casa de los famosos Colombia

Carla Giraldo sacó a la luz el accidente que tuvo Marcelo Cezán en la grabación del comercial de La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El accidente que sufrió Marcelo Cezán grabando en La casa de los famosos
El accidente que sufrió Marcelo Cezán grabando comercial en La casa de los famosos Colombia.

El 7 de octubre llegó la buena noticia de que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia es un hecho, pues el jefe ya anunció que Carla Giraldo y Marcelo Cezán serán una vez más la dupla que presentará las galas del programa de la vida en vivo.

Artículos relacionados

¿Cuándo llega La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, el jefe ha mantenido absoluta reserva sobre todos los detalles de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, sin embargo, dejó claro que ¡estará a otro nivel!

En cuanto a su fecha de estreno, pronto se conocerán más detalles sobre lo que se viene para este 2026, por eso, es importante estar pendiente de todas las redes sociales de La casa de los famosos Colombia y de Canal RCN, para no perderse de ninguna primicia.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los famosos que estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

El próximo lunes 20 de octubre, iniciarán las votaciones de La casa de los famosos Colombia para que los televidentes y los más fieles seguidores del programa sean los responsables de elegir a los aspirantes que quieren llegar al reality de convivencia más importante de los últimos años.

Iniciarán las votaciones de La casa de los famosos Colombia
La casa de los famosos Colombia: Marcelo Cezán sufre accidente grabando comercial

La dinámica de votaciones se irá conociendo poco a poco, por ahora, solo queda contar los días porque cada vez estamos más cerca de conocer todas las sorpresas que el jefe tiene: ¿quiénes serán los famosos?, ¿cuántos participantes ingresarán a La casa más famosa?, ¿qué pasará en 2026 en La casa de los famosos?

¿Cuál fue el accidente que sufrió Marcelo Cezán grabando el comercial de La casa de los famosos Colombia?

El martes 7 de octubre salió a la luz el primer contenido anunciando que La casa de los famosos Colombia 2026 es un hecho y el jefe fue muy creativo al poner a otro nivel a Carlas Giraldo y a Marcelo Cezán.

Artículos relacionados

Durante la grabación del anuncio, en el cual se tenía que mostrar a los presentadores cayendo desde un avión, Marcelo Cezán sufrió un lamentable accidente, pues él tenía que caer a una colchoneta, pero resulto aterrizando por fuera de ella y alcanzó a golpearse en su pómulo izquierdo.

La casa de los famosos Colombia: Marcelo Cezán sufre accidente grabando comercial
El accidente que sufrió Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.

Este detalle se conoció en horas de la mañana de este 8 de octubre a través de las redes de Carla Giraldo, quien reveló el video y los detalles de lo que pasó con su compañero mientras hacían su trabajo.

Es importante dejar claro que, así tal cual lo mostró la presentadora, la situación no pasó a mayores y solo fue un pequeño incidente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?