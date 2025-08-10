Marcelo Cezán sufrió accidente grabando comercial de La casa de los famosos Colombia

El 7 de octubre llegó la buena noticia de que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia es un hecho, pues el jefe ya anunció que Carla Giraldo y Marcelo Cezán serán una vez más la dupla que presentará las galas del programa de la vida en vivo.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cuándo llega La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, el jefe ha mantenido absoluta reserva sobre todos los detalles de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, sin embargo, dejó claro que ¡estará a otro nivel!

En cuanto a su fecha de estreno, pronto se conocerán más detalles sobre lo que se viene para este 2026, por eso, es importante estar pendiente de todas las redes sociales de La casa de los famosos Colombia y de Canal RCN, para no perderse de ninguna primicia.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Quiénes son los famosos que estarán en La casa de los famosos Colombia 2026?

El próximo lunes 20 de octubre, iniciarán las votaciones de La casa de los famosos Colombia para que los televidentes y los más fieles seguidores del programa sean los responsables de elegir a los aspirantes que quieren llegar al reality de convivencia más importante de los últimos años.

La casa de los famosos Colombia: Marcelo Cezán sufre accidente grabando comercial

La dinámica de votaciones se irá conociendo poco a poco, por ahora, solo queda contar los días porque cada vez estamos más cerca de conocer todas las sorpresas que el jefe tiene: ¿quiénes serán los famosos?, ¿cuántos participantes ingresarán a La casa más famosa?, ¿qué pasará en 2026 en La casa de los famosos?

¿Cuál fue el accidente que sufrió Marcelo Cezán grabando el comercial de La casa de los famosos Colombia?

El martes 7 de octubre salió a la luz el primer contenido anunciando que La casa de los famosos Colombia 2026 es un hecho y el jefe fue muy creativo al poner a otro nivel a Carlas Giraldo y a Marcelo Cezán.

Artículos relacionados La casa de los famosos Inician las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ¿cuándo?

Durante la grabación del anuncio, en el cual se tenía que mostrar a los presentadores cayendo desde un avión, Marcelo Cezán sufrió un lamentable accidente, pues él tenía que caer a una colchoneta, pero resulto aterrizando por fuera de ella y alcanzó a golpearse en su pómulo izquierdo.

El accidente que sufrió Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.

Este detalle se conoció en horas de la mañana de este 8 de octubre a través de las redes de Carla Giraldo, quien reveló el video y los detalles de lo que pasó con su compañero mientras hacían su trabajo.

Es importante dejar claro que, así tal cual lo mostró la presentadora, la situación no pasó a mayores y solo fue un pequeño incidente.