Marcelo Cezán reveló que un participante de La casa de los famosos le coqueteó, ¿qué le dijo?

Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia, contó una incidencia que vivió con un habitante.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Marcelo Cezán será presentador de La casa de los famosos junto a Carla Giraldo.
Marcelo Cezán contó lo que la celebridad que estará en La casa de los famosos Colombia le dijo. Foto: Canal RCN

Este lunes 12 de enero, a las 8:00 pm, será el gran estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y desde ya se han dado situaciones que prometen nuevas tensiones y emociones.

A cargo de la conducción de las galas estarán de nuevo Marcelo Cezán y Carla Giraldo, quienes formaron una gran dupla en la segunda temporada.

¿Un habitante de La casa de los famosos Colombia le coqueteó al presentador Marcelo Cezán?

Marcelo, justamente, quien también es actor y cantante, contó en Buen Día Colombia un hecho bastante peculiar que le ocurrió con un participante de la nueva temporada de la casa más famosa de todas.

La situación ocurrió en la rueda de prensa de lanzamiento del reality y dejó un poco sorprendido a Cezán, quien, cabe destacar, está casado con Michelle Gutty.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo respondieron trivias.
Marcelo Cezán estará junto a Carla Giraldo en las galas centrales de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Marcelo relató que, cuando Valentino Lázaro se le acercó, le dijo oiga, usted está bueno”. Cezán no supo cómo reaccionar ante la situación y prefirió tomarse todo con humor. Carla intervino y sugirió que esa nueva atracción puede ser gracias al botox que se aplicó por consejo de Yina Calderón.

Lo cierto es que Valentino Lázaro estará en la temporada 3 de La casa de los famosos, mientras que Carla y Marcelo llevarán todas las incidencias de la competencia a través de las galas.

Valentino tuvo una especie de revancha, pues en la segunda temporada se quedó con las ganas de entrar, ya que perdió en las votaciones preliminares con Emiro Navarro.

¿Qué le respondió Valentino Lázaro a Johanna Fadul sobre las críticas que le ha hecho?

Lázaro se ha hecho muy conocido en redes sociales por su humor fuerte y sus críticas contundentes contra distintas figuras públicas. Uno de sus últimos “objetivos” fue Johanna Fadul, con quien se encontrará en el reality.

Desde que se confirmó la presencia de Fadul, la actriz confesó que no le gustaría convivir con Valentino, pero su deseo no se cumplió y ahora tendrá que llenarse de paciencia.

El creador de contenido, por su parte, aclaró que no tiene nada en contra de Johanna Fadul y le dijo a la actriz que no se tome personal sus críticas. Sin duda, hay mucha expectativa respecto a la reacción que tendrá cada uno al verse en el reality este lunes 12 de enero.

Valentino Lázaro promete ser uno de los más polémicos de la tercera temporada.
Valentino Lázaro le respondió a Johanna Fadul y le dijo que no se tome las cosas tan personal. Foto: Canal RCN

Valentino expresó que está listo para asumir este reto y vendrá con su estilo crítico para cuestionar las distintas situaciones que ocurran en La casa; incluso, dejó entrever que podría tener un rol de villano, así como ocurrió con Yina Calderón en la temporada anterior.

Más talentos se suman a esta temporada y el público está expectante sobre lo que pueda ocurrir. Cantantes, actores, actrices, influencers, creadores de contenido; hay un casting muy variado para este 2026.

