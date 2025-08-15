Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes sorprendió con impactante cambio de look: “parezco Esperanza Gómez”

Marcela Reyes reapareció con un drástico cambio de look con el que llegó a compararse con Esperanza Gómez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes dejó a todos sin palabras con su impactante cambio de look
Así luce ahora Marcela Reyes tras un radical cambio de look. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana, reapareció por medio de sus redes sociales con un impactante cambio de look. La empresaria aseguró que con este nuevo estilo se sentía como la actriz Esperanza Gómez.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de look que se realizó Marcela Reyes?

En la noche del pasado jueves 14 de agosto, Macrela Reyes compartió una serie de videos en compañía del Rey de las extensiones para anunciar un nuevo cambio de look, argumentando que ya se encontraba cansada de su característico tono negro en el cabello.

Cambio de look de Marcela Reyes causa sensación en redes sociales
Nuevo look de Marcela Reyes desata reacciones y comentarios en redes. (Foto Canal RCN).

Aunque el Rey de las extensiones intenta persuadirla de que el negro es el color ideal para su estilo, la DJ insiste en que quiere un cambio radical. Es ahí cuando, en una corta transición, Marcela Reyes aparece con el cabello completamente rubio.

Artículos relacionados

Marcela aseguró que este era el cambio que necesitaba en su vida y hasta aseguró que se sentía idéntica a la actriz Esperanza Gómez.

"Como lo soñaba. Me encanta el rubio, es lo mío definitivamente. Me veo Teresa, Teresa, Teresa... ¿Sabes a quién me parezco? A Esperanza Gómez”

Con este drástico cambio, Marcela Reyes dejó atrás su icónico negro y se unió al club de las rubias, llevándose todas las miradas en redes sociales.

¿Marcela Reyes ilusionó a sus seguidores con un cambio de look?

Aunque la empresaria se mostró segura y emocionada con su nuevo tono de cabello, horas más tarde, por la misma red social, confesó que en realidad se trataba de una peluca para promocionar su nuevo tema musical titulado Mentiris.

Marcela Reyes se atreve con un cambio de look que dejó a todos en shock
El look más arriesgado de Marcela Reyes que revolucionó sus redes. (Foto Canal RCN).

De esta manera, aclaró que su característico cabello negro seguía intacto y que, al parecer, no lo cambiaría por nada. Además, reveló que el capul que luce actualmente también es producto de extensiones.

“¿Que si me cambié el pelo? Mentiris, obvio no, peli negra por siempre”, concluyó.

Así, lo que parecía un radical cambio de imagen terminó siendo solo una jugada publicitaria, confirmando que Marcela Reyes sigue fiel a su inconfundible melena negra.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023 Paola Jara

Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres que se identifican con su música.

Karina García llamó a fan de Siria Karina García

Karina García unió por error a un fan de Siria en una transmisión en vivo: así reaccionó

Karina García se llevó sorpresa al unir por equivocación a un fanático extranjero que le hizo una petición.

Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

Aida Victoria contó por qué ha estado ausente en redes y reveló cómo vive sus primeros días como mamá de Emi.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Caterin Escobar en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO