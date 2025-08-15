Marcela Reyes sorprendió con impactante cambio de look: “parezco Esperanza Gómez”

Marcela Reyes, reconocida DJ colombiana, reapareció por medio de sus redes sociales con un impactante cambio de look. La empresaria aseguró que con este nuevo estilo se sentía como la actriz Esperanza Gómez.

¿Cuál fue el cambio de look que se realizó Marcela Reyes?

En la noche del pasado jueves 14 de agosto, Macrela Reyes compartió una serie de videos en compañía del Rey de las extensiones para anunciar un nuevo cambio de look, argumentando que ya se encontraba cansada de su característico tono negro en el cabello.

Nuevo look de Marcela Reyes desata reacciones y comentarios en redes. (Foto Canal RCN).

Aunque el Rey de las extensiones intenta persuadirla de que el negro es el color ideal para su estilo, la DJ insiste en que quiere un cambio radical. Es ahí cuando, en una corta transición, Marcela Reyes aparece con el cabello completamente rubio.

Marcela aseguró que este era el cambio que necesitaba en su vida y hasta aseguró que se sentía idéntica a la actriz Esperanza Gómez.

"Como lo soñaba. Me encanta el rubio, es lo mío definitivamente. Me veo Teresa, Teresa, Teresa... ¿Sabes a quién me parezco? A Esperanza Gómez”

Con este drástico cambio, Marcela Reyes dejó atrás su icónico negro y se unió al club de las rubias, llevándose todas las miradas en redes sociales.

¿Marcela Reyes ilusionó a sus seguidores con un cambio de look?

Aunque la empresaria se mostró segura y emocionada con su nuevo tono de cabello, horas más tarde, por la misma red social, confesó que en realidad se trataba de una peluca para promocionar su nuevo tema musical titulado Mentiris.

El look más arriesgado de Marcela Reyes que revolucionó sus redes. (Foto Canal RCN).

De esta manera, aclaró que su característico cabello negro seguía intacto y que, al parecer, no lo cambiaría por nada. Además, reveló que el capul que luce actualmente también es producto de extensiones.

“¿Que si me cambié el pelo? Mentiris, obvio no, peli negra por siempre”, concluyó.

Así, lo que parecía un radical cambio de imagen terminó siendo solo una jugada publicitaria, confirmando que Marcela Reyes sigue fiel a su inconfundible melena negra.