Marcela Reyes rompió en llanto al hablar de B-King: “me arrepiento”
Marcela Reyes habló por primera vez sobre la muerte de B-King y cómo esta ha afectado su vida en la actualidad.
Marcela Reyes, exesposa de Bayron Sánchez, B-King, rompió el silencio y habló por primera vez de manera oficial sobre la muerte del cantante, quien fue hallado sin vida en pésimas condiciones a la orilla de una carretera en el Estado de México el pasado lunes 22 de septiembre.
¿Qué dijo Marcela Reyes sobre la muerte de B-King?
La joven empresaria y DJ colombiana, Marcela Reyes, concedió una entrevista a Univisión en la que habló sobre la muerte del cantante Baryon Sánchez y cómo esta afectó su vida al ser señalada como presunta responsable por parte de la opinión pública a raíz del pleito mediático que tuvo con él meses atrás.
Marcela comentó que la muerte de su expareja le había dolido bastante y que no había podido vivir su duelo de manera normal a raíz de los señalamientos que comenzaron a surgir en su contra por las declaraciones que B-King realizó meses atrás en donde la acusaba de amenazas en su contra por un mensaje que, según confirmó ella misma, sí fue enviado desde su celular.
Sin embargo, Marcela aclaró que la intención de dicho mensaje que fue redactado en conjunto con su equipo de trabajo, en realidad estaba escrito con mucho respeto y cordialidad.
¿Marcela Reyes se arrepiente de haber expuesto su vida personal con B-King?
Así mismo, Marcela Reyes no pudo evitar romper en llanto al mencionar lo arrepentida que se encontraba de haber expuesto su vida persona con B-King de manera mediática, pues aceptó que ambos tomaron decisiones impulsivas que terminaron afectándolos mutuamente.
Incluso, mencionó que a raíz de esto, hoy se encuentra siendo señalada por terceros que no conocen qué ocurrió después de que todo esto saliera a la luz, pues confesó que B-King y ella sí lograron reconciliarse y pedirse perdón por todo lo sucedido.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"Me arrepiento demasiado. Me arrepiento de dejarme ganar del impulso, de mis reacciones, reconozco que jamás debí exponer esas cosas tan personales que finalmente solo nos correspondían a Bayron y a mí. Los dos reaccionamos súper mal, y la gente se quedó con eso"