Marcela Reyes rompió en llanto al hablar de B-King: “me arrepiento”

Marcela Reyes, exesposa de Bayron Sánchez, B-King, rompió el silencio y habló por primera vez de manera oficial sobre la muerte del cantante, quien fue hallado sin vida en pésimas condiciones a la orilla de una carretera en el Estado de México el pasado lunes 22 de septiembre.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran actor! El mundo artístico despide a una de sus figuras más reconocidas

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre la muerte de B-King?

La joven empresaria y DJ colombiana, Marcela Reyes, concedió una entrevista a Univisión en la que habló sobre la muerte del cantante Baryon Sánchez y cómo esta afectó su vida al ser señalada como presunta responsable por parte de la opinión pública a raíz del pleito mediático que tuvo con él meses atrás.

Marcela Reyes aparece de nuevo en redes tras muerte de B-King/Canal RCN

Marcela comentó que la muerte de su expareja le había dolido bastante y que no había podido vivir su duelo de manera normal a raíz de los señalamientos que comenzaron a surgir en su contra por las declaraciones que B-King realizó meses atrás en donde la acusaba de amenazas en su contra por un mensaje que, según confirmó ella misma, sí fue enviado desde su celular.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

Sin embargo, Marcela aclaró que la intención de dicho mensaje que fue redactado en conjunto con su equipo de trabajo, en realidad estaba escrito con mucho respeto y cordialidad.

¿Marcela Reyes se arrepiente de haber expuesto su vida personal con B-King?

Así mismo, Marcela Reyes no pudo evitar romper en llanto al mencionar lo arrepentida que se encontraba de haber expuesto su vida persona con B-King de manera mediática, pues aceptó que ambos tomaron decisiones impulsivas que terminaron afectándolos mutuamente.

B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México. (Foto Canal RCN)

Incluso, mencionó que a raíz de esto, hoy se encuentra siendo señalada por terceros que no conocen qué ocurrió después de que todo esto saliera a la luz, pues confesó que B-King y ella sí lograron reconciliarse y pedirse perdón por todo lo sucedido.

Artículos relacionados Karina García Karina y Altafulla terminaron: así respondió el cantante cuando le preguntaron por ella