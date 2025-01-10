Altafulla pide que lo amen en plena llamada telefónica: se escucha con el ánimo bajo

Una de las noticias de entretenimiento que más controversia ha causado en los últimos días es la confirmación de la ruptura amorosa entre Karina García y Andrés Altafulla.

¿Cómo se confirmó la ruptura entre Karina García y Altafulla?

Luego de meses de haberse conocido, la modelo paisa y el cantante costeño dieron fin a su relación; una de las más seguidas de este 2025 en redes sociales.

Todavía se desconocen los motivos puntales por los que la dupla de influencers terminó, pero la encargada de darlo a conocer fue Karina mediante un escrito en el que se desahogó.

En términos generales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que está triste, pero le duele que su ahora ex diga en diversas entrevistas que la ama como si nada hubiese pasado.

Pues bien, Altafulla se encuentra en la cúspide de su carrera debido a que se la pasa presentando shows, en entrevistas y otros compromisos. Precisamente, una locutora llamó en vivo al cantante para que expresara cómo se sentía anímicamente.

Karina García y Altafulla ya no están juntos | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Altafulla en plena llamada telefónica?

La locutora que llamó a Altafulla fue Laura Buendía. Desde la cabina de radio, le preguntó a Altafulla sobre sus sentimientos, tras revelarse que ya no es novio de Karina García.

Altafulla reveló su estado de ánimo | Foto del Canal RCN.

Entonces, el barranquillero precisó que él se enteró del fin de la relación, como lo hizo el resto, es decir, a través de comunicado de la paisa, a la vez que recalcó que no dejen de amarlo, especialmente su público y fans.

"Ustedes saben más que yo, imagínate. Todo el mundo sabe más que yo... Aquí está Alti, nada, eh, los amo, ámenme, y nada vamos con toda. Ustedes saben", expresó Andrés Altafulla.

En la corta llamada telefónica, se percibió que Altafulla estaba con los ánimos abajo. No obstante, se mantiene la incógnita de cuál fue la razón por la que Karina García decidió terminar su relación con el artista barranquillero, principalmente de la manera como lo hizo en redes sociales y no personalmente.