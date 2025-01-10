Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla pide que lo amen en plena llamada telefónica: se escucha con el ánimo bajo

Una locutora llamó en vivo a Altafulla para que expresara cómo se sentía por terminar con Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla
Altafulla pide que lo amen en plena llamada telefónica | Foto del Canal RCN.

Una de las noticias de entretenimiento que más controversia ha causado en los últimos días es la confirmación de la ruptura amorosa entre Karina García y Andrés Altafulla.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la ruptura entre Karina García y Altafulla?

Luego de meses de haberse conocido, la modelo paisa y el cantante costeño dieron fin a su relación; una de las más seguidas de este 2025 en redes sociales.

Todavía se desconocen los motivos puntales por los que la dupla de influencers terminó, pero la encargada de darlo a conocer fue Karina mediante un escrito en el que se desahogó.

En términos generales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que está triste, pero le duele que su ahora ex diga en diversas entrevistas que la ama como si nada hubiese pasado.

Pues bien, Altafulla se encuentra en la cúspide de su carrera debido a que se la pasa presentando shows, en entrevistas y otros compromisos. Precisamente, una locutora llamó en vivo al cantante para que expresara cómo se sentía anímicamente.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla ya no están juntos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Altafulla en plena llamada telefónica?

La locutora que llamó a Altafulla fue Laura Buendía. Desde la cabina de radio, le preguntó a Altafulla sobre sus sentimientos, tras revelarse que ya no es novio de Karina García.

Altafulla
Altafulla reveló su estado de ánimo | Foto del Canal RCN.

Entonces, el barranquillero precisó que él se enteró del fin de la relación, como lo hizo el resto, es decir, a través de comunicado de la paisa, a la vez que recalcó que no dejen de amarlo, especialmente su público y fans.

"Ustedes saben más que yo, imagínate. Todo el mundo sabe más que yo... Aquí está Alti, nada, eh, los amo, ámenme, y nada vamos con toda. Ustedes saben", expresó Andrés Altafulla.

 

Artículos relacionados

En la corta llamada telefónica, se percibió que Altafulla estaba con los ánimos abajo. No obstante, se mantiene la incógnita de cuál fue la razón por la que Karina García decidió terminar su relación con el artista barranquillero, principalmente de la manera como lo hizo en redes sociales y no personalmente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Karina García y Altafulla Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la ruptura de Karina y Altafulla: "Que no se haga la sufrida"

La empresaria Yina Calderón habló luego de la ruptura de los famosos Karina García y Altafulla.

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias en MasterChef. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi lanza indirecta a Michelle Rouillard tras roces en MasterChef: “Es normal chocar”

Violeta Bergonzi le envió sorprendente indirecta a Michelle Rouillard tras diferencias presentadas en MasterChef.

Melissa Gate habría reaccionado a ruptura de Karina García y Altafulla Melissa Gate

Melissa Gate habría reaccionado a la ruptura de Karina García y Altafulla: "Qué miedo"

Melissa Gate dejó controversial mensaje tras hacerse oficial la ruptura de Karina García y Altafulla, sus excompañeros de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Autoridades mexicanas revelan nuevos detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar.

Nicki Minaj y Cardi B pelean en redes Cardi B

Cardi B y Nicki Minaj reavivan su rivalidad con explosiva pelea en redes

Jorge Herrera, Raúl Ocampo y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó el público tras el reintegro de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity: "se puso bueno"

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en MasterChef tras un error que le costó puntos a su equipo. MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas en el reto de MasterChef Celebrity

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta