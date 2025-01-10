Mamá de B-King reveló polémico mensaje en medio de las declaraciones de Marcela Reyes

Nora, la madre del cantante B-King, compartió un polémico mensaje en redes sociales en medio de las recientes declaraciones que realizó la Dj Marcela Reyes.

¿Qué publicó la mamá de B-King?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una imagen en la que dejó un mensaje que provocó diversas reacciones.

"Con este dolor y escuchar tanta mentira y haciéndose víctimas. No es justo", escribió.

Tras sus declaraciones varios internautas reaccionaron al respecto relacionaron sus palabras con las recientes declaraciones de Marcela Reyes, donde muchos defendieron a la empresaria.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre B-King?

La empresaria decidió hablar sobre lo difícil que ha sido para ella el lamentable fallecimiento del artista en una entrevista a Univisión, donde destacó lo mucho que se arrepiente de haber hecho público detalles de su ruptura.

Dio a conocer algunas conversaciones en las que ambos se pidieron perdón, al parecer, luego de que se lanzaran fuertes señalamientos.

La influenciadora reiteró que ella es la más interesada en esclarecer los hechos y las razones de la muerte del cantante, detallando que ella no es responsable de nada de lo que ocurrió.

Asimismo, dio a conocer que está enfocada en seguir trabajando por su familia y las que tiene a cargo tras la cantidad de empleados con los que cuenta.

Además, indicó que está enfocada en darle toda la prioridad y cuidado a su hijo Valentino, quien no ha podido ir a la escuela debido a todo lo que ha surgido alrededor.

Cabe destacar que, recientemente la hermana del cantante fue interrogada sobre Marcela Reyes y confesó que no tienen contacto, pero que deja todo en manos de las autoridades correspondientes, de quienes espera puedan investigar correctamente lo sucedido, añadiendo que su hermano no merecía morir de esa manera, pues él solo quería cumplir su sueño de ser un gran cantante de música urbana.

Los restos del artista llegaron a Colombia este 30 de septiembre y este 2 de octubre se llevará a cabo el sepelio, donde sus seres queridos y fanáticos lo despedirán.