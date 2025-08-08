Marcela Reyes revela inesperado gesto de Valentino tras la polémica

Marcela Reyes y Valentino Lázaro siguen siendo tema de conversación en redes sociales tras las polémicas declaraciones del influenciador contra la DJ profesional. Recientemente, la reconocida artista sorprendió con una afirmación inesperada: Valentino le pidió disculpas.

¿Qué pasó entre Valentino y Marcela Reyes? Esto se sabe

Días atrás Valentino Lázaro sorprendió en pleno en vivo en la plataforma de video TikTok al hablar sobre Marcela Reyes. El influenciador dio su punto de vista sobre la calidad de vida que la DJ llevaba en la actualidad y cuestionó que sus pertenencias y propiedades fueran producto de su esfuerzo.

“No tengo nada en contra de que les regalen una camioneta, pero no me voy a poner a decir que yo la compré y a venderle sueños falsos a las personas diciéndoles 'si yo pude tú puedes', eso frustra a mujeres emprendedoras reales y es que te la dio un narc*”

Sus palabras habrían ocasionado una reacción casi inmediata por parte de la también empresaria, quien, sin mencionar nombres directos, no dudó en defenderse al afirmar que algunas personas se sentían con el derecho de opinar sobre la vida de los demás.

“Hay personas que quieren decirte cómo vivir tu vida cuando no saben qué hacer con la propia. Así que no permitas que otros opinen sobre tu vida”

¿Valentino Lázaro se disculpó con Marcela Reyes? Esto dijo la DJ profesional

Tras este cruce de palabras por medio de las redes sociales, recientemente Marcela Reyes sorprendió al revelar por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que Valentino Lázaro se había comunicado directamente con ella por privado para pedirle disculpas por todo lo dicho en redes sociales.

La mujer aseguró que al parecer el influenciador se sentía apenado por sus palabras y que no sabía el por qué había dicho esas palabras sobre ella.

"Yo no tuve que buscar a nadie. Finalmente, Valentino me buscó a mí para disculparse, me mandó un mensaje totalmente diferente a lo que había dicho en redes"

Sin embargo, internautas se mostraron incrédulos ante las afirmaciones de Marcela Reyes, pues cuestionan el hecho de que supuestamente la DJ suele manifestar que las personas que arremeten contra ella siempre la buscan para disculparse.