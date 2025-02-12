Marcela Reyes respondió a quienes aseguran que está con su novio por dinero

La Dj Marcela Reyesdecidió dedicar un contundente mensaje a sus fanáticos después de que la criticaran y aseguraran que estaba con su novio por dinero y no por amor.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Por qué critican a Marcela Reyes?

La empresaria le envió un romántico mensaje a su novio públicamente hace pocos días detallando que estaba contando los días para verlo y visitarlo en prisión, pues ella ha revelado que su pareja está privado de la libertad.

Luego de su romántica publicación, la Dj recibió una lluvia de críticas de los internautas destacando que ella estaría con él por su por su poder y dinero y no por amor.

Dichas especulaciones, desataron la molestia de Marcela Reyes, quien compartió un claro mensaje en sus redes sociales aclarando que todo lo que tiene se lo ha ganado ella sola con su trabajo como Dj y empresaria.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

¿Qué dijo Marcela Reyes tras las críticas por su relación?

La influenciadora optó por explicar que durante años ha trabajado para salir adelante y responder por sus seres queridos como lo son su mamá y su hijo Valentino, reiterando que todo lo que posee lo ha luchado trabajando arduamente por muchos años.

"Todo lo que he conseguido me lo he dado yo, me lo he trabajado y bien duro (...) Desde hace años he trabajado para darme todo lo que yo quiera. He logrado muchas cosas sola y siempre le he dado muchos regalos a mis fans. Así que me pudo darle el lujo de estar con quien yo quiera y no por plata porque esa la tengo hace rato", escribió.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas, algunos apoyándola y demostrándole todo su cariño, otros defendiéndola, y otros criticándola.

Artículos relacionados Daddy Yankee Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

Por ahora, la Dj sigue trabajando en sus respectivos emprendimientos de granizados, ropa, productos de belleza y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre su trabajo, estilo de vida y maternidad con su pequeño Valentino, quien suele acaparar la atención de miles de sus admiradores cada que lo muestra públicamente.