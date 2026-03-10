Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje a dos meses de su muerte

Este martes se cumplen dos meses de la muerte de Yeison Jiménez y su hermana Lina lo recordó con desgarrador mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida
El emotivo mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su partida. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

Este martes 10 de marzo se cumplen dos meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció tras un accidente aéreo que cobró la vida de otras cinco personas. Lina Jiménez, su hermana, compartió desgarrador mensaje que conmovió a los fanáticos del artista.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que Lina, hermana de Yeison Jiménez, compartió a dos meses de su muerte?

Con una fotografía a blanco y negro en la que aparece posando junto a Yeison Jiménez, ambos con una enorme sonrisa, Lina Jiménez compartió un desgarrador mensaje que conmovió a los internautas que aún sienten como propia la pérdida de este importante artista del género popular.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Lina expresó que en este lapso de tiempo desde que tuvo que decirle adiós para siempre ha intentado mantener su memoria con momentos felices que vivió junto al artista en donde fueron felices, pero estos siempre se ven empañados por la tristeza de su pérdida. Así mismo, expresó que lo amaría para siempre aunque ya no estuviera presente de manera física.

"Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre", escribió Lina Jiménez junto a la fotografía compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Como era de esperarse, las palabras de Lina no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones entre los seguidores de Yeison Jiménez, quienes le enviaron mensajes de apoyo y recordaron con cariño al artista.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

El reconocido artista de música popular Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. El artista abordó su avioneta con matrícula N325FA en Boyacá, Colombia junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto, y cuatro minutos después de su despegue esta colisionó contra una vereda del sector ocasionando la muerte de todos los tripulantes.

Según el informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la aeronave cumplía con los requisitos técnicos para su operación, pero al no alcanzar la altura necesaria para su correcto desplazamiento, terminó en la tragedia que conmocionó a todo un país.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
