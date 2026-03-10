Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano sufrió accidente doméstico en plena madrugada: esto se sabe

El accidente de Aida Victoria Merlano generó preocupación entre sus fans, quienes reaccionaron a la situación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Accidente doméstico sorprendió a Aida Victoria Merlano en la madrugada
Accidente doméstico sorprendió a Aida Victoria Merlano en la madrugada. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano preocupó a sus seguidores al revelar en plena madrugada un accidente doméstico que acababa de sufrir. A través de sus redes sociales contó lo ocurrido y dio algunos detalles sobre la situación que vivió en su casa mientras dormía.

¿Qué accidente doméstico sufrió Aida Victoria Merlano?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram a cerca de las 2 a.m. de este martes 10 de marzo, Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores el accidente doméstico que interrumpió su sueño de manera abrupta.

En plena madrugada, Aida Victoria Merlano sufrió inesperado accidente doméstico
En plena madrugada, Aida Victoria Merlano sufrió inesperado accidente doméstico. (Foto Canal RCN).

Según se observa en el corto audiovisual que compartió a través de esta red social en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido habría despertado rápidamente tras escuchar extraños ruidos provenientes de su cocina, encontrándose así con un panorama devastador.

Y es que el tubo que conecta con el lavaplatos de esta zona habría sufrido una fractura ocasionando una gran fuga de agua que rápidamente inundó el apartamento de la creadora de contenido, quien en medio de su preocupación tomó la situación con calma y hasta bromeó: "querido diario, hoy necesito un marido".

Hasta el momento se desconoce si Aida Victoria Merlano logró solucionar este problema, teniendo en cuenta que todo ocurrió en plena madrugada. Por ahora, la creadora de contenido no ha brindado ninguna actualización a sus seguidores en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas al accidente doméstico de Aida Victoria Merlano?

El accidente doméstico que sufrió Aida Victoria Merlano en plena madrugada no pasó desapercibido entre los internautas. Luego de que la creadora de contenido compartiera en sus historias el inesperado momento que vivió en su apartamento, varios usuarios en redes sociales reaccionaron.

Algunos escribieron frases como: “¿qué marca de sal eres?”, “cuando no es una cosa es otra”, “eso pasa por no dormir temprano”, “yo ya estaría llorando”, “mínimo el apartamento también quería madrugar” y “a esa hora solo pasan tragedias domésticas”.

Aida Victoria Merlano vivió angustiante accidente doméstico en la madrugada
Aida Victoria Merlano vivió angustiante accidente doméstico en la madrugada. (Foto Canal RCN).
