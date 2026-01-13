Marcela Reyes quedó en "shock" tras enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez

El trágico fallecimiento que cobró la vida de Yeison Jiménezy varios integrantes de su equipo de trabajo, sigue causando conmoción entre familiares, seguidores y amigos que tuvieron la posibilidad de conocerlo en vida personalmente y a través de su música.

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes tras enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Una de las figuras que hasta hace algunas horas se enteró de su partida, fue Marcela Reyes,actual participante de La casa de los famosos Colombia, quien supo de la noticia luego de sostener una conversación con Manuela Gómez en la que le reveló lo sucedido con el cantante de música popular.

"Yo pensé que ya sabías, estoy segura que mucha gente aquí ni siquiera sabe, pero yo no voy a decir nada, pa' qué, yo pensé que todos sabían", señaló Gómez durante la charla que tuvo lugar antes de que ambas decidieran dormir.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Ante las palabras de la antioqueña, la llamada 'Reina del beat en Colombia', aseguró que quedó en "shock" con la noticia, tanto así que permaneció casi que inmóvil asimilando lo que acaba de escuchar.

"Ay no sabía lo de Yeison, estaba sin teléfono, sin televisión, sin nada... 16 años de amistad", comentó la Dj colombiana quien dejó ver lo muchos que le afectó enterarse de la muerte del artista. Así reaccionó Marcela Reyes tras enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué se sabe del velorio del cantante Yeison Jiménez?

Luego de que el Instituto de Medicina Legal confirmara la identificación del cuerpo del intérprete y fuese posteriormente entregado a su familia, su equipo de trabajo confirmó en un comunicado oficial que aquellos que deseen darle el último adiós, habrá un encuentro en el Movistar Arena para "acompañar, honrar y despedir con cariño" al fallecido cantante.

Cabe señalar que este encuentro que se tiene preparado, tendrá lugar este miércoles 14 de enero y se realizará en los siguientes horarios.

Manuela Gómez le contó a Marcela Reyes que Yeison Jiménez falleció. Foto | Rodrigo Varela.