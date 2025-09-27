Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes mostró las cartas que le dieron sus amigas tras muerte de B-King

Marcela Reyes dio a conocer los regalos que recibió de sus amigas en este momento tan complejo para ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marcela Reyes con sus amigas
Marcela Reyes recibe regalos de su amigas/Canal RCN

La Dj Marcela Reyes reveló a sus miles de fanáticos los regalos que recibió de sus amigas tras el difícil momento que atraviesa luego del fallecimiento de su expareja, el cantante B-King.

Artículos relacionados

¿Qué regalos recibió Marcela Reyes de sus amigas?

La empresaria mostró en su cuenta personal que sus mejores amigas, entre ellas Manuela Gómez, La Barbie Colombiana y Paola Usme, le enviaron un ramo de flores con una emotiva carta brindándole todo el apoyo que necesita en este momento.

Muerte de B-king expareja de marcela reyes

"Hay momentos en los que es imposible encontrar las palabras correctas en una situación como esta, por eso queremos recordarte lo resiliente y fuerte que eres. Que el mundo ajeno no te deje perder tu centro", le escribieron.

Le señalaron que no olvide que Dios es justo y que la tienen en sus oraciones diarias pidiendo que sea él quien la guie y le dé claridad y calma en medio de tanta tormenta.

Por su parte, otra d sus amigas le hizo envío de otras flores en la que agregó el Salmo 130 de la Santa Biblia y le señaló que espera que no tema, ni desfallezca pues Dios está con ella, además de expresarle lo mucho que la quiere.

Artículos relacionados

¿Cómo ha estado Marcela Reyes tras la muerte de B-King?

La creadora de contenido ha optado por mantenerse resguardada en su casa junto a su familia. Según indicó por medio de comunicados en sus redes sociales ha estado "devastada" tras la noticia y señaló que, por ahora se mantendrá un poco alejada de las redes sociales, además de ponerse a disposición de las autoridades para esclarecer la situación del artista luego de varias acusaciones en su contra.

Marcela Reyes recibe apoyo de sus amigas

Pidió a los gobiernos de Colombia y México que investiguen la situación detallando que ella no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Artículos relacionados

Por ahora, no solo sus amigas le han demostrado todo su apoyo en este momento tan complejo para ella, sino también varios de sus seguidores que le han demostrado todo su cariño llenándola de amorosos mensajes y comentarios de aliento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Shakira y Beéle Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la polémica de Shakira y Beéle, ¿la defendió?

Yina Calderón habló sobre la polémica que desataron Shakira y Beéle tras publicar un video juntos.

El doloroso relato de la hermana de B-King sobre el reconocimiento de su cuerpo Talento nacional

Hermana de B-King reveló quién reconoció el cuerpo del cantante en México

En un desgarrador relato, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, reveló nuevos detalles sobre la muerte del cantante.

Amigo de Regio Clown comparte mensaje en Instagram Talento nacional

Amigo de Regio Clown sorprende con inquietante mensaje en Instagram

Un amigo de Regio Clown compartió en Instagram mensajes que levantan dudas sobre la muerte del artista en México.

Lo más superlike

Jhonny Rivera mostró su felicidad por cantar en una de las cárceles de Medellín. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

Jhonny Rivera provocó elogios al cantar en una cárcel: así lo recibieron

Jhonny Rivera cantó en una cárcel de Medellín y las reacciones de las reclusas al verlo en vivo llamaron mucho la atención.

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador

Los jugadores de IDV se burlaron de Dayro Moreno al bailar como él tras eliminar al Once Caldas en Sudamericana. Foto: AFP / John Bonilla Viral

Jugadores de IDV imitaron baile de Dayro Moreno tras eliminar al Once Caldas, ¿burla?

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi se gana el delantal negro en MasterChef Celebrity, esto preparó

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!