Marcela Reyes mostró las cartas que le dieron sus amigas tras muerte de B-King

La Dj Marcela Reyes reveló a sus miles de fanáticos los regalos que recibió de sus amigas tras el difícil momento que atraviesa luego del fallecimiento de su expareja, el cantante B-King.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Qué regalos recibió Marcela Reyes de sus amigas?

La empresaria mostró en su cuenta personal que sus mejores amigas, entre ellas Manuela Gómez, La Barbie Colombiana y Paola Usme, le enviaron un ramo de flores con una emotiva carta brindándole todo el apoyo que necesita en este momento.

"Hay momentos en los que es imposible encontrar las palabras correctas en una situación como esta, por eso queremos recordarte lo resiliente y fuerte que eres. Que el mundo ajeno no te deje perder tu centro", le escribieron.

Le señalaron que no olvide que Dios es justo y que la tienen en sus oraciones diarias pidiendo que sea él quien la guie y le dé claridad y calma en medio de tanta tormenta.

Por su parte, otra d sus amigas le hizo envío de otras flores en la que agregó el Salmo 130 de la Santa Biblia y le señaló que espera que no tema, ni desfallezca pues Dios está con ella, además de expresarle lo mucho que la quiere.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

¿Cómo ha estado Marcela Reyes tras la muerte de B-King?

La creadora de contenido ha optado por mantenerse resguardada en su casa junto a su familia. Según indicó por medio de comunicados en sus redes sociales ha estado "devastada" tras la noticia y señaló que, por ahora se mantendrá un poco alejada de las redes sociales, además de ponerse a disposición de las autoridades para esclarecer la situación del artista luego de varias acusaciones en su contra.

Pidió a los gobiernos de Colombia y México que investiguen la situación detallando que ella no piensa cargar con una responsabilidad que no le corresponde.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado reveló por qué se ausentó en MasterChef Celebrity

Por ahora, no solo sus amigas le han demostrado todo su apoyo en este momento tan complejo para ella, sino también varios de sus seguidores que le han demostrado todo su cariño llenándola de amorosos mensajes y comentarios de aliento.