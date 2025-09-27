Amigo de Regio Clown sorprende con inquietante mensaje en Instagram

Cada día surgen nuevas pistas e interrogantes alrededor de la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron encontrados sin vida en México tras permanecer desaparecidos por una semana.

La noticia fue confirmada por las autoridades mexicanas, que informaron que los cuerpos de los artistas estaban desmembra0s y junto a ellos apareció un mensaje firmado por un reconocido cartel del narcotráfico.

B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en México. (Foto Canal RCN)

En los últimos días, una actriz venezolana llamada Angie Miller ha estado en el ojo del huracán.

Miller, señalada como la pareja sentimental de B-King y quien lo acompañó en su viaje a México, fue reportada inicialmente como desaparecida tras conocerse la muerte de los artistas. Sin embargo, más tarde se confirmó que se encontraba detenida por estar vinculada a la investigación.

A este hecho se suma un misterioso mensaje publicado en redes sociales por Rogelio Mastracci, amigo cercano de Regio Clown, que ha levantado aún más dudas.

¿Qué dijo amigo de Regio Clown en historias de Instagram?

El 26 de septiembre, Mastracci utilizó sus historias de Instagram para lanzar mensajes que parecían dirigir la atención hacia dos personas relacionadas con los fallecidos: Angie Miller y Camilo, manager de B-King.

“Cuando les dejen de aplaudir a los payasos”, escribió el empresario, etiquetando directamente a Miller y al representante del cantante.

Poco después, publicó otra historia en la que pedía explicaciones sobre el paradero de la actriz venezolana:

“Se acabó el show. Apareció @soyangiemilleroficial_ pregúntenle dónde estaba y por qué”.

La última publicación fue eliminada al poco tiempo y ya no aparece en su perfil, lo que disparó las especulaciones entre seguidores de los artistas. Estos mensajes, sumados a la detención de Miller, han alimentado la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en México.

¿Quién es Angie Miller, mujer involucrada en la investigación de B-King y Regio Clown?

Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Jersey Torrini León, es una venezolana de 29 años radicada en México. Se dedica a la creación de contenido para adultos y en los últimos meses había sido relacionada públicamente con B-King.

Un video en el que la actriz se refería al artista como “amor” hizo que muchos asumieran que tenían una relación sentimental. Tras confirmarse la muerte de los artistas, Miller escribió en su cuenta de Instagram:

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando”.

Con las investigaciones en curso y más nombres apareciendo en escena, el caso de B-King y Regio Clown sigue rodeado de incógnitas y mantiene en vilo a sus seguidores en Colombia y México.