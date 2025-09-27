Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Liberan a Angie Miller tras ser detenida por caso B-King y Regio Clown

Angie Miller, pareja de B-King, fue liberada tras detención; la Fiscalía no encontró pruebas que la vincularan con el crimen.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Liberan a Angie Miller tras ser detenida
Liberan a Angie Miller tras ser detenida por caso B-King y Regio Clown. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)

La cantante y actriz venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, identificada como pareja sentimental del fallecido cantante colombiano Byron Sánchez, más conocido como B-King, fue liberada tras permanecer detenida varios días por su presunta vinculación con el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México.

¿Por qué fue detenida Angie Miller, presunta novia de B-King?

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la detención de Miller se realizó para conocer su versión de los hechos, ya que fue una de las últimas personas en ver con vida a los artistas.

Su captura ocurrió la noche del 23 de septiembre en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, un día después de que se encontraran los cuerpos de los cantantes.

Inicialmente se reportó a Miller como desaparecida; sin embargo, registros del Registro Nacional de Detenciones confirmaron que se encontraba bajo custodia de la Fiscalía mexicana.

B-King, artista asesinado en México
Angie Miller fue detenida por ser una de las últimas personas en ver con vida a B-King. (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue liberada Angie Miller, mujer involucrada en la investigación de B-King y Clown?

Para la tarde del viernes 26 de septiembre, la mujer fue liberada, ya que no se le pudo atribuir responsabilidad alguna en los hechos.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicaron que, aunque hubo especulaciones sobre su participación en el crimen, las autoridades no encontraron pruebas que la involucraran.

Miller estuvo a disposición del Ministerio Público en Tlalnepantla, pero posteriormente se determinó que podía quedar en libertad mientras continúan las investigaciones.

Angie Miller liberada tras ser detenida
Angie Miller fue liberada tras no encontrar pruebas en su contra. (Foto IA)

Actualmente, las autoridades ministeriales investigan un posible ajuste de cuentas relacionado con dr0gas, y se analizan vínculos con organizaciones criminales señaladas como presuntas responsables del asesinat0 de los artistas.

Además, se indaga si un inmueble en Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue utilizado como lugar del crimen, en medio de reportes de fuerte actividad criminal en la zona.

La liberación de Angie Miller pone fin a las dudas sobre su participación directa en la muerte de B-King y Regio Clown, pero el caso sigue abierto mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas y rastreando posibles responsables.

Aunque las autoridades aclararon su situación y descartaron su responsabilidad en el crimen, la figura de Miller no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Un amigo de Regio Clown publicó varias historias en Instagram cuestionando su paradero y generando dudas entre los seguidores, lo que alimentó aún más las especulaciones alrededor del caso.

¿Quién es Angie Miller, mujer involucrada en la investigación de B-King y Regio Clown?

Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, es una venezolana de 29 años que reside en México. Se dedica a la creación de contenido para adultos y recientemente había sido vinculada públicamente con B-King.

En un video publicado antes de la tragedia, la actriz se refirió al cantante como “amor”, lo que llevó a muchos a asumir que mantenían una relación sentimental.

