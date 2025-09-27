Hermana de B-King reveló quién reconoció el cuerpo del cantante en México

El pasado lunes 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), tras siete días desaparecidos. Durante el reconocimiento de los cuerpos, Stefanía Agudelo, hermana del cantante, reveló quién estuvo a cargo de este procedimiento por parte de su familia.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México?

B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en Polanco, Ciudad de México luego de que sus familiares cortaran cualquier tipo de contacto con ellos. Siete días después, el lunes 25 de este mismo mes las autoridades confirmaron la muerte de los artistas, quienes fueron encontraron dentro de costales a la orilla de una carretera en México.

¿Cómo fallecieron B-King y Regio Clown? | Foto: Canal RCN

La última vez que los artistas se vieron con vida fue durante su visita a un gimnasio de la zona de Polanco, pues así lo registraron por medio de sus respectivas redes sociales. Así mismo se conoció que ambos artistas tenían un compromiso con varias personas con las que se desconoce si realmente se encontraron.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada confirmó ruptura con Aida Victoria Merlano, ¿hubo infidelidad?

Actualmente las investigaciones continúan, así lo confirmó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

¿Quién reconoció el cuerpo sin vida de B-King? Esto dijo la hermana del cantante

Ahora bien, la familia del cantante colombiano B-King ha estado compartiendo detalles sobre este lamentable hecho que hoy los enluta. En una reciente entrevista con el periodista Alex Rodríguez, Stefanía Agudelo, hermana del artista reveló cómo fue el proceso de reconocimiento del cuerpo sin vida del cantante.

B-King tuvo un trágico desenlace | Foto del Canal RCN.

Según afirmó, fue la Comisión de Búsqueda quien los citó para que pudieran confirmar la identidad de los fallecidos. Allí mismo, confesó que no fue ella quien reconoció el cuerpo de su hermano, sino que tuvo que ser su madre.