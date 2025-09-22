Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes denunció amenazas en contra de su hijo tras la desaparición de B-King

Recientemente, la Dj Marcela Reyes reveló el pantallazo de un chat que sería la prueba de los mensajes que recibe.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN - B-King en Buen día Colombia.
Marcela Reyes se pronunció tras recibir amenazas contra sus hijo. Foto | Canal RCN - Buen día Colombia.

En medio de la preocupación que ha generado el caso de B-King, recientemente Marcela Reyes, expareja del cantante reapareció para pronunciarse tras recibir 4men4zas en contra de su hijo.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Marcela Reyes tras recibir 4men4za en contra de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj acumula millones de seguidores, rompió el silencio y reveló los mensajes que ha recibido en los que se pone en riesgo la seguridad del menor.

Artículos relacionados

“Marcela usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”, es uno de los mensajes que se puede leer en el pantallazo del chat que la artista compartió por medio de sus historias en donde además le recordaron que tienen “cómo localizarla”

Artículos relacionados

¿Cuál fue la respuesta de Marcela Reyes tras las advertencias en contra de ella y su hijo?

Frente a los mensajes en donde advierten peligro, Reyes no dudó en responder con una amorosa dedicatoria en la que dejó claro que está dispuesta a todo por defender a Valentino.

“Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado en valor de las cosas, donde el respeto y el temor de Dios parecen ser lo último que importa”, fueron las palabras que escribió Marcela.

Así mismo, quiso aprovechar para reiterarle que, aunque si en sus manos estuviera le daría un mundo mejor, lo haría, sin embargo, como no está en su poder, lo que sí es un hecho es que estará para él pese a las adversidades, “lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, señaló.

Marcela Reyes en el Canal RCN.
La respuesta de Marcela Reyes tras recibir amenazas. Foto | Canal RCN.

En la grabación, se puede apreciar a la artista compartiendo momentos especiales junto al menor en donde queda en evidencia cuánto amor hay de por medio, y lo intocable que su niño.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras la desaparición de B-King?

Cabe señalar que, en las últimas horas, el equipo de abogados de Marcela Reyes emitió un comunicado en el que, en primer lugar, se mostraron en completa disposición de ayudar en lo que la familia de B-King disponga, dejando clara que su único interés está en que B-King y Regio Clown aparezca.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Esto respondió Marcela Reyes tras amenazas contra su hijo. Foto | Buen día Colombia.

Y en segundo, rechazaron categóricamente las 4men4zas que ha recibido su defendida, además de expresar de manera enfática que ella no tuvo nada que ver con la desaparición del cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García Karina García

Así se prepara Karina García junto a otros famosos para vencer a Karely Ruiz en Stream Fighters 4

Karina García intensifica su preparación para Stream Fighters 4 y revela el apoyo clave de celebridades fitness en su entrenamiento.

Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio preocupa por su aspecto tras publicar fotografía, así se ve

Yeferson Cossio mostró su rostro y causó impresión por el aspecto que tiene, también le añadió un mensaje.

Jose Rodríguez y Yina Calderón José Rodríguez

José Rodríguez rompió el silencio sobre las acusaciones de Yina Calderón

José Rodríguez reaccionó tras la polémica que atraviesa con la empresaria Yina Calderón, quien lo ha criticado fuertemente.

Lo más superlike

Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro 2025 Deportes

Ousmane Dembélé fue el ganador del Balón de Oro 2025: así reaccionó el francés

Ousmane Dembélé venció a Lamine Yamal en las votaciones del Balón de Oro 2025 y su reacción se hace tendencia.

Blessd en la entrega del Balón de Oro 2025 Blessd

Blessd deslumbró con su presentación en el Balón de Oro 2025: “orgulloso de ser colombiano”

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?