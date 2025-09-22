Marcela Reyes denunció amenazas en contra de su hijo tras la desaparición de B-King

En medio de la preocupación que ha generado el caso de B-King, recientemente Marcela Reyes, expareja del cantante reapareció para pronunciarse tras recibir 4men4zas en contra de su hijo.

¿Qué respondió Marcela Reyes tras recibir 4men4za en contra de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj acumula millones de seguidores, rompió el silencio y reveló los mensajes que ha recibido en los que se pone en riesgo la seguridad del menor.

“Marcela usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”, es uno de los mensajes que se puede leer en el pantallazo del chat que la artista compartió por medio de sus historias en donde además le recordaron que tienen “cómo localizarla”

¿Cuál fue la respuesta de Marcela Reyes tras las advertencias en contra de ella y su hijo?

Frente a los mensajes en donde advierten peligro, Reyes no dudó en responder con una amorosa dedicatoria en la que dejó claro que está dispuesta a todo por defender a Valentino.

“Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, donde la gente ha olvidado en valor de las cosas, donde el respeto y el temor de Dios parecen ser lo último que importa”, fueron las palabras que escribió Marcela.

Así mismo, quiso aprovechar para reiterarle que, aunque si en sus manos estuviera le daría un mundo mejor, lo haría, sin embargo, como no está en su poder, lo que sí es un hecho es que estará para él pese a las adversidades, “lo que sí puedo darte es protección como una mamá leona”, señaló.

La respuesta de Marcela Reyes tras recibir amenazas.

En la grabación, se puede apreciar a la artista compartiendo momentos especiales junto al menor en donde queda en evidencia cuánto amor hay de por medio, y lo intocable que su niño.

¿Qué dijo Marcela Reyes tras la desaparición de B-King?

Cabe señalar que, en las últimas horas, el equipo de abogados de Marcela Reyes emitió un comunicado en el que, en primer lugar, se mostraron en completa disposición de ayudar en lo que la familia de B-King disponga, dejando clara que su único interés está en que B-King y Regio Clown aparezca.

Esto respondió Marcela Reyes tras amenazas contra su hijo.

Y en segundo, rechazaron categóricamente las 4men4zas que ha recibido su defendida, además de expresar de manera enfática que ella no tuvo nada que ver con la desaparición del cantante.