Marcela Reyes cuestionó el pasado de Regio Clown antes de morir con B-King: "Interceptarme"

Continúa la polémica tras la muerte de Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), así que Marcela Reyes dio su primera entrevista en exclusiva para medios internacionales.

¿Qué tiene que ver Marcela Reyes en la muerte de B-King?

Marcela Reyes es la exesposa de B-King, el nombre de la DJ comenzó a resonar porque la habrían vinculado al fallecimiento del cantante, así que una vez más la colombiana se puso a disposición de las autoridades locales y de México.

Byron y Jorge Luis fueron hallados sin vida en México, pero el encuentro fue desgarrador. Esto porque los desm3mbraron y aparecieron en costales. A partir de ello, comenzó la investigación para esclarecer los hechos.

Entonces, como han mencionado tanto a Marcela Reyes, la artista habló en el programa 'Siéntese quien pueda' de Univisión. Ahí reveló que se había conciliado con Byron, compartieron chats y más detalles.

Marcela Reyes habló con medios internacionales | Foto del Canal RCN.

¿Qué cuestionó Marcela Reyes sobre Regio Clown?

Uno de los puntos más relevantes es cuando Marcela reiteró que está dispuesta a responder ante las autoridades, incluso indicó que pueden interceptar su teléfono y lo más asombroso es que cuestionó al fallecido Regio Clown.

"Que la gente sepa y las autoridades correspondientes no solo de México, sino que también de Colombia, sepan que yo estoy aquí a disposición para lo que me requieran, que tengo mis teléfonos a disposición. Lo que necesiten, interceptarme, lo que requieran porque soy la más interesada en que se sepa la verdad. ¿Regio hace cuántos años vivía en México, Regio a qué se dedicaba?", se preguntó Marcela Reyes.

Es importante comentar que Byron y Regio estuvieron en México por temas laborales, para presentar show. La última vez que los vieron juntos fue en un gimnasio en Polanco, después fueron hallados muertos.

B-King era cantante de música urbana | Foto del Canal RCN.

La noticia causó conmoción y son muchas las interrogantes que abundan al respecto, la Fiscalía mexicana y las autoridades pertinentes están adelantando la investigación; de hecho, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció diciendo que espera que la verdad salga a la luz.