Marcela Reyes cuestionó el pasado de Regio Clown antes de morir con B-King: "Interceptarme"
¡Marcela Reyes no se calló más! La DJ nuevamente reiteró su ayuda para aclarar la muerte de B-King e hizo preguntas sobre Regio Clown.
Continúa la polémica tras la muerte de Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), así que Marcela Reyes dio su primera entrevista en exclusiva para medios internacionales.
¿Qué tiene que ver Marcela Reyes en la muerte de B-King?
Marcela Reyes es la exesposa de B-King, el nombre de la DJ comenzó a resonar porque la habrían vinculado al fallecimiento del cantante, así que una vez más la colombiana se puso a disposición de las autoridades locales y de México.
Byron y Jorge Luis fueron hallados sin vida en México, pero el encuentro fue desgarrador. Esto porque los desm3mbraron y aparecieron en costales. A partir de ello, comenzó la investigación para esclarecer los hechos.
Entonces, como han mencionado tanto a Marcela Reyes, la artista habló en el programa 'Siéntese quien pueda' de Univisión. Ahí reveló que se había conciliado con Byron, compartieron chats y más detalles.
¿Qué cuestionó Marcela Reyes sobre Regio Clown?
Uno de los puntos más relevantes es cuando Marcela reiteró que está dispuesta a responder ante las autoridades, incluso indicó que pueden interceptar su teléfono y lo más asombroso es que cuestionó al fallecido Regio Clown.
"Que la gente sepa y las autoridades correspondientes no solo de México, sino que también de Colombia, sepan que yo estoy aquí a disposición para lo que me requieran, que tengo mis teléfonos a disposición. Lo que necesiten, interceptarme, lo que requieran porque soy la más interesada en que se sepa la verdad. ¿Regio hace cuántos años vivía en México, Regio a qué se dedicaba?", se preguntó Marcela Reyes.
Es importante comentar que Byron y Regio estuvieron en México por temas laborales, para presentar show. La última vez que los vieron juntos fue en un gimnasio en Polanco, después fueron hallados muertos.
La noticia causó conmoción y son muchas las interrogantes que abundan al respecto, la Fiscalía mexicana y las autoridades pertinentes están adelantando la investigación; de hecho, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció diciendo que espera que la verdad salga a la luz.