Maleja Restrepo revela problemas matrimoniales con Tatán: “la relación pasa por un momento difícil”

La presentadora y actriz Maleja Restrepo volvió a sacarle sonrisas a sus seguidores en redes sociales al compartir un curioso “problema matrimonial” con su esposo, el expiloto y creador de contenido Tatán Mejía.

La pareja, que suele mostrarse muy unida y transparente sobre su vida familiar, dejó ver que hasta los pequeños detalles pueden generar discusiones en el hogar.

¿Cuáles son los problemas matrimoniales entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía?

En una serie de historias en Instagram, Maleja confesó que uno de los principales motivos de pelea con Tatán son las medias.

Según la presentadora, en su casa las medias siempre desaparecen, y aunque han hablado del tema y hasta llegaron a acuerdos, la situación persiste.

“Hay algo que yo no logro entender de los hombres, no sé si es de los hombres en general o de ti solamente. ¿Cuál es el problema que tienen con las medias? [...] ¿Por qué solamente una media?”, expresó con humor frente a la cámara.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía enfrentan un problema: las medias. (Foto Canal RCN)

La situación se complica porque tanto Maleja como Tatán calzan la misma talla de zapatos, por lo que terminan compartiendo las medias. Sin embargo, ella asegura que constantemente encuentra medias individuales sin su par, lo que le genera “rabia y desespero”.

Ante la queja, Tatán se defendió diciendo que “solo es una media”, restándole importancia al tema. Pero para Maleja, la pérdida constante de estas prendas se ha convertido en algo más serio de lo que parece.

“Es difícil, en este momento nuestra relación está pasando por un momento difícil [...] está dependiendo de una media”, dijo en tono jocoso, dejando claro que todo forma parte de la dinámica divertida que caracteriza a la pareja.

Restrepo también reveló que junto a Tatán han hecho acuerdos de convivencia para mantener la paz en casa. Ella se comprometió a apagar todas las luces, mientras que él prometió encargarse de cuidar las medias.

Sin embargo, el acuerdo no ha sido cumplido del todo, y las medias siguen siendo protagonistas de esta inusual pero graciosa disputa.

¿Cómo reaccionaron las redes ante los problemas matrimoniales de Maleja y Tatán?

Los seguidores de Maleja no tardaron en reaccionar a su confesión y le dieron la razón, asegurando que se trata de un problema común en muchos hogares. Algunos comentaron que también viven la misma situación con sus parejas, reforzando la idea de que “los hombres siempre pierden las medias”.

Con diversión, Maleja y Tatán hablan sobre sus problemas con las medias. (Foto Canal RCN)

Incluso, en el mismo video, Maleja le preguntó a un amigo cercano de la pareja su opinión, y este respondió que le pasaba exactamente lo mismo. Entre risas, propuso que las empresas deberían vender los pares de medias en tríos y no en dúos, para evitar el problema de la media perdida.

Además, trató de defender a Tatán al asegurar que, en muchos casos, “las lavadoras se tragan las medias”, lo que explicaría por qué siempre falta una.

Con este episodio, Maleja Restrepo y Tatán Mejía volvieron a demostrar la complicidad que los caracteriza.