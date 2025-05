Luego de confirmar la infidelidad de su exesposo en televisión nacional con una de sus mejores amigas, la DJ Marcela Reyes sorprendió a sus fanáticos con una inesperada revelación: ¡tiene pareja y está muy enamorada! La mujer reveló varios detalles sobre esta nueva etapa de su vida y confesó si dentro de sus planes estaba hacer pública su relación.

Durante la tarde de este martes 6 de mayo Marcela Reyes decidió revelar que en su corazón ya había otra persona que la tenía completamente enamorada. Pues según comentó, varios de sus seguidores estaban sospechando sobre su nueva relación. La noticia se dio en medio de la polémica con su exesposo B-King, quien al parecer le habría sido infiel con una actual participante de La casa de los famosos Colombia cuando ellos eran pareja aún.

"Muchachos, sí, estoy muy enamorada”, reveló Marcela Reyes, quien explicó que luego de confirmar que su relación con B-King había llegado a su fin le comenzaron a llegar pretendientes que por medio de lujosos obsequios intentaron conquistarla, pero no prestó mayor atención debido a que no está acostumbrada a tener amoríos pasajeros y esperó a encontrar algo estable.

“Sí, estoy super ennoviada, estoy muy enamorada. Me tratan como una reina todo el tiempo, estoy muy feliz. Me encanta estar así como estoy”, aseguró.

A raíz de este anuncio, los internautas se comenzaron a preguntar quién podría ser la nueva pareja sentimental de Marcela Reyes. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre la identidad de esta persona, más allá de lo que la misma DJ a compartido en sus redes sociales.

Según comentó, pese a que dudaba en presentarlo públicamente a raíz de las experiencias que había tenido en sus relaciones anteriores con respecto a las infidelidades, Marcela Reyes aseguró que iba a pensar si compartía más detalles en los próximos días ya que compartiría tiempo a su lado.

“¿Qué cuándo se los voy a presentar? No estoy segura de hacerlo por todas las situaciones que ya me han pasado, pero puede que en algún momento lo haga. Tampoco me voy a limitar, porque me gusta ser así. Tampoco tengo por qué esconder a nadie”