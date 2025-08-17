Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jennifer Aniston revela cuál fue la clave para superar su ruptura con Brad Pitt años atrás

Tras casi 20 años de su separación de Brad Pitt, Jennifer Aniston comparte cómo transformó el dolor en resiliencia y aprendizaje.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Los rumores de romance entre Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith.
Jennifer Aniston recordó cómo su película The Break-Up la ayudó a sanar tras su separación. Foto AFP/Alberto E. Rodriguez

Han pasado casi dos décadas desde que la separación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt se convirtió en uno de los episodios más comentados del espectáculo.

El supuesto romance entre el actor y Angelina Jolie, surgido durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, generó un “triángulo amoroso” que marcó titulares en todo el mundo y dejó a la protagonista de Friends en el ojo del huracán.

Jennifer y Brad Pitt se casaron en 2000 y se convirtieron en la pareja favorita de Hollywood.
Jennifer Aniston recordó cómo su película The Break-Up la ayudó a sanar tras su separación. | Foto AFP/Frazer Harrison.

Hoy, con 56 años, Jennifer Aniston decidió volver sobre aquel episodio y reflexionar sobre cómo logró sobreponerse, reconociendo que, en su momento, el dolor fue inevitable y no fue inmune al bajón emocional ni a la exposición pública

¿Cómo hizo Jennifer Aniston para superar la ruptura con Brad Pitt?

Lejos de quedarse atrapada en el escándalo, Jennifer Aniston encontró un inesperado escape en su trabajo, pues fue en 2006, que protagonizó The Break-Up junto a Vince Vaughn, una comedia romántica que abordaba la ruptura de una pareja.

Hoy, Jennifer Aniston vive lejos del escándalo mediático y asegura que su pasado ya no la define.
Lo que para muchos fue solo una comedia romántica, para Jennifer Aniston fue su terapia tras la ruptura con Brad Pitt. (Foto de Charley Gallay AFP)

Y aunque el guion estaba pensado como entretenimiento ligero, para Jennifer se convirtió en un proceso sanador que le permitió sacar todas sus emociones a través de su personaje y ponerle un orden a lo que estaba sintiendo.

¿Cómo fue la historia de amor entre Jennifer Aniston y Brad Pitt?

Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzaron a salir en 1998 tras conocerse gracias a sus representantes, la química fue inmediata y, un año después, ya estaban comprometidos.

En julio del 2000 celebraron una boda de ensueño en Malibú, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de la industria, sin embargo, cinco años después, anunciaron su separación.

Los rumores sobre la cercanía entre Brad Pitt y Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra. Smith ya circulaban, y poco tiempo después de la ruptura, hicieron oficial su relación, la cual se consolidó con seis hijos, un compromiso en 2012 y un matrimonio en 2014.

Sin embargo, aquel romance terminó en 2016 con un divorcio que se extendió legalmente hasta 2024.

 

¿Cómo vive actualmente Jennifer Aniston su vida sentimental?

Jennifer Aniston también intentó rehacer su vida amorosa, en 2011 inició un romance con el actor y guionista Justin Theroux, con quien contrajo matrimonio en 2015, y la relación finalizó en 2017.

Hoy, la actriz mantiene una relación lejos del ruido mediático que la rodeó en los años 2000, y asegura que ese doloroso capítulo de su vida ya no la define, lo que refleja la resiliencia de una de las actrices más queridas de Hollywood.

