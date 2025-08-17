Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

"De nuevo en el traje": Tom Holland sorprendió a sus fans en el rodaje de Spider-Man 4

Tom Holland inició el rodaje de Spiderman 4 en Escocia, donde sorprendió a fans al saludarlos en pleno set y revelar un aire distinto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Tom Holland regresa a SpiderMan
Tom Holland regresará a interpretar a Peter Parker en 2026. (Foto Chris Delmas / AFP)

El Universo Cinematográfico de Marvel confirmó una nueva etapa de Spider-Man. Sony y Marvel compartieron un video especial titulado “Spiderman: Brand New Day – Day One on Set”, donde se puede ver a Tom Holland retomando el traje del superhéroe y saludando a los seguidores en el inicio de la filmación de la cuarta entrega de la película.

¿Cómo ha sido la experiencia de Tom Holland interpretando al personaje de Spiderman?

El propio actor confesó que, aunque ya ha interpretado a Peter Parker en tres películas en solitario, y este comienzo se siente único, sobre todo porque es la primera vez que tienen a los fans en el set desde el principio.

Amy Pascal adelantó que Peter Parker dejará atrás su vida personal para ser solo Spider-Man.
Tom Holland saludó a los fans durante el inicio de rodaje de Spider-Man 4 en Escocia. (Foto: AFP / Chris Delmas)

El video mezcla momentos de Tom Holland bromeando con el equipo, comentarios sobre el traje y escenas rápidas del trabajo detrás de cámaras.

¿Qué dicen los productores sobre la nueva historia de Spiderman?

La productora Amy Pascal adelantó que la historia explorará a un Peter que ha dejado atrás su vida personal para concentrarse totalmente en ser Spiderman, y por su parte, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, comentó que tendrá un aire distinto al de las anteriores.

Marvel y Sony confirmaron: Spider-Man 4 llega en 2026. Rumores apuntan a Hulk y Scorpion en esta historia más oscura.
Amy Pascal adelantó que Peter Parker dejará atrás su vida personal para ser solo Spider-Man. ( Foto: Getty Images Vía AFP/ Kevin Winter)

Aunque la historia aún se mantiene en secreto, los rumores apuntan a que SpiderMan compartirá pantalla con Hulk, e incluso la esperada aparición de Scorpion, interpretado por Michael Mando.

El estreno mundial está programado para el 31 de julio de 2026, y el rodaje arrancó en Glasgow, Escocia, que fue transformada en una réplica de Nueva York con autos de policía, carteles y fachadas decoradas al estilo estadounidense.

¿Cómo fue el momento en el que Tom Holland compartió con los seguidores de Spiderman?

Calles como Bothwell Street y St Vincent Street se convirtieron en escenarios de persecuciones, mientras cientos de curiosos, muchos de ellos disfrazados de Spiderman, se acercaron para ver a su héroe de cerca.

 

Fiel a su cercanía con el público, Tom Holland no dudó en saludar, hacerse fotos y compartir en sus redes algunos de esos instantes, convirtiendo el primer día de rodaje en un acontecimiento tanto para el equipo como para los seguidores.

