Así recordó el entrenador de Diogo Jota los días en que lo veía desde la banca "fue durísimo"

El Liverpool inició la temporada 2025-2026 de la Premier League con un triunfo frente al Bournemouth, pero el ambiente en Anfield, su entrenador dejó en claro que la alegría no fue absoluta.

¿Qué sucedió con Diogo Jota semanas atrás?

La reciente muerte de Diogo Jota, ocurrida semanas atrás en un accidente de tráfico, sigue marcando profundamente al club, a sus compañeros y a la hinchada.

Diogo Jota y su hermano André fallecieron en un accidente en Zamora; el auto se incendió tras salirse de la vía

El encuentro terminó 4-2 con Federico Chiesa y Mohamed Salah como protagonistas en los minutos decisivos. Sin embargo, el momento más conmovedor no fue ninguno de los goles, sino el recuerdo colectivo hacia el delantero portugués.

¿Cómo ha sido recordado el jugador Diogo Jota tras su partida?

Desde la salida de los equipos al campo, las gradas se vistieron con camisetas, pancartas y un enorme mosaico en memoria de Jota y de su hermano André Silva, y el himno “You’ll Never Walk Alone adquirió un significado aún más especial en medio de los aplausos dedicada al minuto 20, el dorsal que utilizaba el atacante y que el club decidió retirar en su honor.

Tras el pitazo final, el entrenador Arne Slot sorprendió con una confesión sincera que tocó el corazón de los hinchas.

Pues el técnico reconoció que, en pleno partido, llegó a pensar en recurrir a Jota como solución, olvidando por un instante la dolorosa realidad de su ausencia.

“En el momento en el que nos había igualado y el partido estaba lento, mi reacción natural fue mirar al banquillo buscando a Diogo. Era ese tipo de jugador que siempre cambiaba los partidos, luego recordé por qué no estaba ahí, y eso fue durísimo.”

¿Cómo se encuentra el equipo de Diogo Jota en el campeonato después de su ausencia?

El Liverpool se adelantó con dos tantos tempranos, y valoró la reacción de su plantilla, aunque no dejó de señalar que hay aspectos que deben mejorar para aspirar al título de liga.

Liverpool rinde homenaje a Diogo Jota y retira su camiseta. Foto | Oli SCARFF.

La noche en Anfield quedará grabada no solo por el triunfo inicial en la defensa del campeonato, sino también por la unión de un club entero en torno al recuerdo de Diogo Jota.

Entre lágrimas, cantos y aplausos, el mensaje fue claro, aunque ya no esté físicamente, su legado futbolístico y humano seguirá presente en cada paso del Liverpool.