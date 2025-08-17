Él es Sebastián Montoya: el hijo del expiloto de F1 que es tendencia en redes sociales

El apellido Montoya vuelve a sonar con fuerza en las pistas internacionales, esta vez gracias a Sebastián, el joven piloto que empieza a consolidarse como una de las figuras emergentes de la Fórmula 2.

Artículos relacionados Yina Calderón La Toxi Costeña y Emiro Navarro revelaron por qué no invitaron a Yina Calderón al viaje

¿Quién es Sebastián Montoya?

Con apenas 19 años, ya acumula podios importantes y despierta ilusión entre los aficionados que sueñan con verlo algún día en la máxima categoría del automovilismo, siguiendo el camino que recorrió su padre, Juan Pablo Montoya.

En las últimas semanas, Sebastián se convirtió en protagonista al lograr dos podios consecutivos en la Fórmula 2, un tercer lugar en el circuito de Mónaco, donde su padre triunfó en la Fórmula 1 hace dos décadas y un segundo puesto en Montmeló, Barcelona.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Cómo es el desempeño de Sebastián Montoya en F2?

Estos resultados no solo confirmaron su talento, sino que también lo posicionaron entre las jóvenes promesas para tener en cuenta dentro del ámbito competitivo.

Su historia con el motor comenzó desde muy pequeño, pues a los ocho años ya competía en karting, donde dio sus primeros pasos, y desde entonces, su carrera ha sido un ascenso constante.

De la F1 a la F2: la pasión de los Montoya sigue marcando la historia. Foto AFP/ CLIVE MASON

Debutó en la Fórmula 3 y aunque era su primera experiencia, logró terminar octavo y ser el único piloto del equipo en sumar puntos, lo que despertó la atención de la prensa y de varios equipos europeos.

Tras esa experiencia, Sebastián participó y en 2023 fue confirmado como piloto oficial de Fórmula 3.

La temporada le permitió acumular kilómetros, experiencia y demostrar que su talento no se limita al apellido que porta, sino que se forja en cada vuelta al circuito.

El año 2025 marcó un salto determinante en su carrera, su llegada a la Fórmula 2 en donde con el equipo italiano consiguió los podios que hoy lo tienen en boca de todos.

Artículos relacionados Curiosidades Muere Óscar, el gato con patas biónicas que revolucionó la veterinaria

¿Cómo han sido los momentos de frustración que Sebastián Montoya enfrenta en su carrera deportiva?

Sin embargo, también ha vivido los altibajos del deporte, como dos abandonos en Baréin y Arabia Saudita, que le recordaron que el automovilismo exige constancia y resiliencia.

Para Sebastián, ser guiado por un bicampeón del mundo es un respaldo invaluable y un guiño de confianza hacia su potencial.

El legado de Juan Pablo Montoya, múltiple campeón internacional y referente indiscutible del automovilismo colombiano ahora encuentra continuidad en su hijo Sebastián, quien con humildad y determinación, se abre paso en un mundo competitivo, dejando claro que su objetivo no es solo ser “el hijo de Montoya”, sino escribir su propio nombre en la historia del deporte.