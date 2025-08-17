Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Chris Martin convirtió a un guardia de seguridad en la súper estrella de su concierto

Lo que inició como una rutina laboral se volvió inolvidable: un guardia de seguridad brilló en el escenario junto a Coldplay en Roma.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Chris Martin de Coldplay
Esto dijo Chris Martin en uno de sus conciertos | Foto AFP/ Mads Claus Rasmussen

Lo que parecía ser una jornada laboral rutinaria terminó convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para un guardia de seguridad durante el concierto de Coldplay en Roma.

Pues en medio de una noche cargada de luces y buena música, el vocalista de la banda, Chris Martin, sorprendió al público con un gesto que desató emoción en el estadio y convirtió al trabajador en una estrella.

¿Cuál fue la acción de Chris Martin que conmovió al público?

Mientras la banda interpretaba uno de sus temas, Chris Martin decidió interactuar con quienes se encontraban cerca del escenario, lo habitual suele ser invitar a un fan del público, pero esta vez el músico tomó una decisión diferente y señaló a un guardia de seguridad que vigilaba la zona y animándolo a subir.

El hombre, desconcertado, aceptó la invitación entre los aplausos de los asistentes y una vez arriba, Chris Martin le colocó un casco con la figura de Mike Wazowski, el popular personaje de Monsters Inc.

¿Cómo reaccionó el guardia al subir al escenario junto a Chris Martin?

Al principio, el guardia permaneció serio, con los brazos cruzados, sin embargo, las insistencias del cantante lo llevaron a relajarse poco a poco, cuando de pronto, el trabajador comenzó a bailar con una energía arrolladora que conquistó al público.

En Roma, Coldplay sorprendió con un momento único: un guardia de seguridad pasó de vigilar el escenario a encender al público.
Chris Martin invitó a un guardia de seguridad al escenario durante el concierto en Roma.(Foto Kevin Winter / AFP)

El estadio entero estalló en aplausos y el guardia, lejos de intimidarse, siguió bailando como si se tratara de un integrante más del espectáculo.

¿Cuál fue la reacción del público al ver el espectáculo del guardia durante el concierto de Coldplay?

El momento fue captado por cientos de teléfonos móviles en cuestión de segundos y los videos no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios divertidos.

Lo que comenzó como un trabajo rutinario se convirtió en un show viral: Chris Martin invitó a un guardia a bailar en pleno concierto.
Chris Martin volvió a demostrar que sus conciertos son experiencias únicas: así transformó a un guardia en estrella por una noche. (Foto Bryan Steffy / AFP)

No es la primera vez que Coldplay sorprende a sus seguidores con gestos espontáneos durante sus conciertos, pero esta escena particular consiguió un eco especial, tal vez porque, más allá de la música, lo que transmitió fue cercanía, alegría y un recordatorio de que cualquier persona puede ser protagonista de un momento inolvidable.

Para el guardia, que comenzó la noche cumpliendo con su trabajo, lo que sucedió en Roma probablemente quedará marcado como uno de los instantes más inesperados y memorables de su vida, y para los fans, será otra anécdota que confirma por qué los conciertos de Coldplay son considerados experiencias únicas.

