Melissa Gate le habría contestado a Yina Calderón por no invitarla a viaje: “no eres de mis reales”

En sus redes sociales, algunos participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, más específicamente Melissa Gate, La Toxi Costeña, Emiro Navarro,Mateo Varela y Norma Nivia; han estado publicando lo que han sido sus experiencias en un interesante viaje juntos a San Andrés.

Artículos relacionados Yina Calderón La Toxi Costeña y Emiro Navarro revelaron por qué no invitaron a Yina Calderón al viaje

Para nadie fue extraño que ese grupo de famosos fueran juntos a un viaje, pues los cinco mostraron una gran amistad, sobre todo, hacia el final del reality, pues tenían como enemigos comunes a Karina García y al ganador de la temporada, Altafulla.

No obstante, sí hubo una personalidad que les hizo falta a los internautas en las fotos y videos: Yina Calderón, pues se trata de una mujer que también estaba en ese bando y que se considera amiga cercana de La Toxi.

¿Yina Calderón esperaba ser invitada al viaje a San Andrés?

La misma Yina se mostró desconcertada en sus redes sociales y comentó que esperó, al menos de su amiga y de Emiro, que la invitaran por cortesía, aunque ella habría dicho que no, pues considera que Norma y Mateo no son de sus afectos y notó que estaban invitados.

Así pues, Emiro y La Toxi no dudaron en responderle en un en vivo a través de la plataforma TikTok, pues sus seguidores les estaban preguntando por el tema. Ellos comentaron que no sabían que podían llevar otros invitados al viaje, pues se trataba de un patrocinio por parte de una marca de cuidado capilar.

La Toxi Costeña y Emiro Navarro hablan de Yina Calderón/Canal RCN

¿Qué dijo Melissa Gate respecto al viaje en el que no estaba invitada Yina Calderón?

Ahora quien le respondió a Yina, al parecer, pues nunca la mencionó directamente; fue la polémica influencer y modelo paisa Melissa Gate, con quien tiene un pasado de amores y odios.

Aunque muchos pensaron que, al finalizar el reality, las dos habrían quedado como amigas, Melissa demostró que no es más que una conocida, pues explicó que quienes fueron al viaje son “los reales”, término con el que suele hacer referencia a los amigos más cercanos y leales.

Melissa también dijo que Norma, Mateo, Emiro y La Toxi eran sus reales y nadie más, dando a entender que fue por eso que Yina no estaba invitada.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió contra Norma Nivia tras comentarios sobre Karina: “asolapada”

Los internautas no han dudado en comentar estas pullas que se han dado en las plataformas digitales, cada fandom defendiendo a su famosa favorita y otros diciendo que es bueno que vuelvan a su enemistad, pues ellas nunca se quisieron de verdad y las dos son desleales.