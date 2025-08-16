Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón arremetió contra Norma Nivia tras comentarios sobre Karina: “asolapada”

Yina Calderón lanzó una advertencia a Norma Nivia y Mateo Varela tras comentarios sobre Karina García.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón contra Norma Nivia: “asolapada” por hablar de Karina García
La fuerte respuesta de Yina Calderón a Norma Nivia por comentario sobre Karina. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a encender la polémica tras enviar una advertencia a Norma Nivia y Mateo Varela, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, por los recientes comentarios que fueron relacionados tanto con ella como con Karina García.

¿Qué dijo Norma Nivia y Mateo Varela sobre Karina García y Yina Calderón?

Hace pocos días Norma Nivia y Mateo Varela emprendieron un viaje a San Andrés en compañía de Melissa Gate, La Toxi Costeña y Emiro Navarro en el que, durante un en vivo de este último comentaron sobre los enfrentamientos del Stream Fighter 4; evento en el que participará Yina Calderón y Karina García.

Yina Calderón arremetió contra Norma Nivia por comentarios sobre Karina García
Yina Calderón reaccionó a comentarios de Norma Nivia sobre Karina García. (Foto Canal RCN).

Aunque la pareja no mencionó nombres propios sus palabras fueron relacionadas a ambas influenciadoras. Pues luego de que Emiro les preguntaran qué si participarían en este tipo de eventos, Norma mencionó que no lo haría, pero que sí sería espectadora, especialmente este año.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”

Sus palabras, las cuales fueron apoyadas por Mateo Varela, fueron relacionadas con Karina García, con quien tuvieron diversos enfrentamientos dentro de La casa de los famosos Colombia, y con Yina Calderón, con quien también tuvieron diferencias.

¿Cuál fue la advertencia que Yina Calderón le hizo a Norma y Mateo tras comentarios sobre ella y Karina?

A raíz de este suceso, Yina Calderón aseguró que, si las palabras de la reconocida pareja estaban dirigidas a ella, era mejor que no la nombraran, pues de lo contrario los “enviaría nuevamente al psicólogo”.

Yina Calderón no se guardó nada frente a Norma Nivia y sus palabras sobre Karina
La reacción de Yina Calderón tras los comentarios de Norma Nivia sobre Karina. (Foto Canal RCN).

“Ellos saben perfectamente cómo soy yo. Entonces, advertencia: ellos no deberían meterse conmigo porque a mí me importa nada y los mando nuevamente al psicólogo, como lo hacía en el reality”, expresó.

Además, señaló que, independientemente de si los comentarios iban dirigidos a Karina o a ella, lo único que demostraban era una actitud “doble cara”, y explicó su opinión:

“Independientemente si es para Karina o si es para mí, esta Norma es una asolapada, porque es la típica mujer que muestra cara de ‘yo no fui’, de buenas vibras, de señora de la alta sociedad, y mírenla por detrás cómo habla”.

