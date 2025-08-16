Valentino defendió a Karina tras fuertes comentarios de Norma y Mateo

El influenciador Valentino no se quedó callado luego de conocer las polémicas palabras de Norma Nivia y Mateo Varela, al parecer en contra de Karina García.

¿Norma Nivia y Mateo Varela dijeron algo en contra de Karina García?

La actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela han generado gran controversia en redes sociales luego de que durante una transmisión en vivo del creador de contenido Emiro Navarro tras su viaje a San Andrés juntos este los cuestionara sobre si participarían en una competencia de boxeo y estos hablaran sobre el evento de Westcol 'Stream Figthers 4', donde estarán Karina García y Yina Calderón.

Los dos mencionaron que no irían, pero sí estaban ansiosos por ver perder a una de las participantes en especial, cuyas palabras muchos internautas relacionaron que iban dirigidas a Karina García debido a la rivalidad que se generó en La casa de los famosos Colombia tras haber participado en la misma temporada.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”, expresaron.

¿Cómo reaccionó Valentino a las palabras de Norma Nivia y Mateo Varela?

El creador de contenido habló al respecto en Dimelo King, donde no dudó en criticarlos e incluso retó a Mateo a enfrentarse con él.

"Si están hablando de Karina, Mateo cállate, no sabía de ti desde que saliste de ese reality, no entiendo cómo te metieron allá (...) tienes músculo lleno de agua y cerebro lleno de nada, a la niña me la dejas quieta pelado porque el próximo stream figthers es Mateo contra mí y a mí no me da miedo", dijo.

De la actriz Norma Novia también opinó agregando: "y Norma no te puedes tomar un shot en San Andrés y se te salen lo que realmente eres, odi* la gente hipócrita, que tiene una máscara".

Por su parte, ni Norma ni Mateo se han pronunciado al respecto y siguen disfrutando de su viaje con Emiro Navarro, la Toxi Costeña y Melissa Gate.