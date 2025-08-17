Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mateo Varela y Norma Nivia encantan con románticas fotos en un amanecer y les piden que se casen

Mateo Varela y Norma Nivia, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se mostraron muy enamorados y felices en su viaje.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Norma Nivia y sus románticas fotos con Mateo Varela en un amanecer en su viaje a San Andrés.
Norma Nivia y sus románticas fotos con Mateo Varela en un amanecer en San Andrés.

En los últimos días, se ha visto en las redes sociales de Melissa Gate, Norma Nivia, Mateo Varela, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, que están los cinco reunidos en un viaje muy exclusivo por San Andrés; viaje del que se ha tenido una polémica por no invitar a Yina Calderón.

¿Cuáles son las polémicas alrededor del viaje de Norma Nivia y Mateo Varela?

De acuerdo con las explicaciones de La Toxi acerca de por qué no invitaron a Yina, no se trata de un viaje que precisamente ellos hayan pagado, sino que era patrocinado por una marca de cuidado capilar con la que todos trabajan, excepto Norma Nivia, quien era la invitada especial de Mateo.

No solo esta polémica ha rodeado a los famosos en los últimos días, sino también sus cuestionables comentarios acerca de Calderón y de Karina García, quienes también convivieron con ellos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia; pues parece que dieron a entender que les gustará verlas pelear, en el evento del streamer Westcol, porque las quieren ver golpe4d4s.

Yina Calderón no se guardó nada frente a Norma Nivia y sus palabras sobre Karina
La reacción de Yina Calderón tras los comentarios de Norma Nivia sobre Karina. (Foto Canal RCN).

Así pues, parece que la forma en la que la pareja de famosos les responde a las críticas por sus comentarios y el viaje como tal es demostrándoles que son felices juntos y no necesitan nada más que presenciar juntos el amanecer de un lugar colombiano tan lindo como la isla.

¿Cómo son las fotos de Norma Nivia con Mateo Varela frente al amanecer sanandresano?

En su cuenta oficial de Instagram con más de 820 mil seguidores, la actriz publicó, al medio día de este domingo 17 de agosto, las románticas fotos con el deportista.

Se trata de postales que habrían sido tomadas varias horas atrás, pues estaban delante de un amanecer y en las que, usando ropa para clima cálido, los dos se miran enamorados mientras tienen sus manos juntas. En la descripción del post, Nivia explica la importancia que le dan al amor en este momento de sus vidas.

“Nosotros aquí, en la nuestra, disfrutando de la vida, el amor y el amanecer [emojis de peluche y de corazón naranja]” escribió la famosa colombiana.

En los comentarios, los fans de la pareja no dejan de expresarles lo felices que son al verlos juntos y enamorados e incluso intuyen que pronto se pueda venir una propuesta de matrimonio.

Karina García rompe el silencio tras las polémicas palabras de Norma y Mateo
Karina García rompe el silencio tras las polémicas palabras de Norma y Mateo. (Foto Canal RCN).
