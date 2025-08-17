Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la boda de Pedro Palacio con María Alejandra Restrepo

El actor Pedro Palacio dio el sí para siempre con la entrenadora María Alejandra Restrepo.

Boda de Pedro Palacio
Boda de Pedro Palacio con María Alejandra Restrepo/Canal RCN

El actor Pedro Palacio contrajo matrimonio con María Alejandra Restrepo este sábado 16 de agosto en compañía de sus más allegados en una lujosa y espiritual ceremonia.

¿Cómo fue la boda de Pedro Palacio?

En redes sociales su esposa y varios de los invitados compartieron imágenes de cómo fue la ceremonia, la cual la realizaron al aire libre a la orilla del mar.

Boda Pedro Palacio

Además, de enseñar cómo fue la lujosa fiesta de celebración, en la que estaban acompañados por sus respectivas familias y amigos más cercanos, entre ellos el actor Mario Espitia.

Tras las revelaciones, la famosa pareja logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por sus atuendos, su ceremonia y su unión.

Sus fieles admiradores los felicitaciones y les desearon lo mejor en esta nueva etapa de su relación con mensajes como "felicidades, que sean muy felices", "qué lindos, muchas felicitaciones", "que sea un gran momento para ustedes", "se ven muy bien juntos, gran relación", "todo estuvo perfecto, qué viva el amor".

¿Quién es la esposa de Pedro Palacio?

El actor encontró al amor de su vida en la entrenadora María Alejandra Restrepo, coach fitness, profesional en deporte, salud y prevención, según describe en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 45 mil seguidores.

Además, es Directora Departamento técnico y educativo Lisap Milano, enseñando gran parte de esta labor en sus redes sociales.

La mujer suele compartir también gran parte de sus entrenamientos en el gimnasio, ofreciendo tips y dando una guia a quienes les gusta el estilo de vida saludable.

Matrimonio de Pedro Palacio

Tanto Pedro Palacio como María Alejandra Restrepo han optado por compartir varios de sus momentos de pareja en sus cuentas personales, derrochando romanticismo y demostrando lo enamorados que están.

Muchos desconocían que los famosos iban a contraer matrimonio para esta fecha, por lo que, fue bastante sorpresivo.

Por ahora, se espera que los famosos compartan detalles de lo que será su luna de miel y su matrimonio; además de seguirlos cautivando con su contenido de humor en pareja y sus respectivos proyectos labores.

