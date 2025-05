Marcela Reyes rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de su exesposo B-King con Karina García, actual participante de La casa de los famosos Colombia, para afirmar que esta información era verdadera. Sin embargo, el cantante se pronunció para desmentir esta versión.

En entrevista con el programa del programa matutino del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’ Marcela Reyes reveló que los rumores sobre la infidelidad de su exesposo B-King con su amiga Karina García eran ciertos. La DJ profesional reveló que días antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia para animar una de las fiestas que los participantes suelen tener se enteró de esta situación.

"Muchos días antes, la verdad tuve una conversación en la que me contaron cosas, que me hablaron con demasiada seguridad, con mi expareja y con mi amiga (Karina García). Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas, literal me hablaron de situaciones muy fuertes", confesó Marcela Reyes ante las cámaras.